MG вертається в Європу: британський бренд з китайськими власниками побудує автозавод в Іспанії

Цей крок є історичною віхою в розвитку компанії та покликаний суттєво прискорити реалізацію глобальної довгострокової стратегії бренду, яка отримала назву "У Європі, для Європи". За словами MG, загальний обсяг прямих фінансових інвестицій у створення іспанського підприємства становитиме приблизно 200 мільйонів євро.

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Запуск масштабного проєкту дозволить забезпечити понад 2 000 нових робочих місць по всій території Європи та закладе міцний фундамент для наступного етапу комерційного зростання марки. Офіційний початок серійного виробництва автомобілів заплановано на 2028 рік, а планована річна потужність конвеєра становитиме до 120 000 транспортних засобів.

Формування технологічних партнерств

Нове іспанське підприємство спроєктоване як сучасний стратегічний центр повного циклу. Воно об’єднає на одному майданчику дослідження та розробку нових моделей, безпосередньо випуск машин, постачання ключових компонентів, а також інтелектуальні логістичні операції. Створення подібної інтегрованої промислової екосистеми допоможе MG помітно розширити локалізоване виробництво та закупівлі деталей на внутрішньому ринку, що підвищить гнучкість, оперативність і загальну стійкість європейського ланцюга постачань.

MG4 Urban

Для впровадження інновацій у сфері чистої енергетики та створення інтелектуальних систем мобільності бренд активно посилює науково-технічну співпрацю з провідними європейськими технологічними партнерами, місцевими постачальниками та профільними науково-дослідними установами. Локалізація виробничих процесів допоможе компанії вносити передові світові технології безпосередньо до європейського регіону.

Такий екологічний вектор розвитку повністю збігається зі стратегічними цілями Європейського Союзу щодо переходу на мобільність із нульовим рівнем шкідливих викидів до 2035 року. Зокрема, компанія продовжує активно виводити на ринок технології Hybrid+, системи Plug-in Hybrid та свою першу серійну напівтвердотільну батарею SolidCore.

Ринкові досягнення