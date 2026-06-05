MG возвращается в Европу: британский бренд с китайскими владельцами построит автозавод в Испании

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MG откроет завод в Испании
Этот шаг является исторической вехой в развитии компании и призван существенно ускорить реализацию глобальной долгосрочной стратегии бренда, которая получила название “В Европе, для Европы”. По словам MG, общий объем прямых финансовых инвестиций в создание испанского предприятия составит примерно 200 миллионов евро.
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Запуск масштабного проекта позволит обеспечить более 2 000 новых рабочих мест по всей территории Европы и заложит прочный фундамент для следующего этапа коммерческого роста марки. Официальное начало серийного производства автомобилей запланировано на 2028 год, а планируемая годовая мощность конвейера составит до 120 000 транспортных средств.
Формирование технологических партнерств
Новое испанское предприятие спроектировано как современный стратегический центр полного цикла. Оно объединит на одной площадке исследования и разработку новых моделей, непосредственно выпуск машин, поставку ключевых компонентов, а также интеллектуальные логистические операции. Создание подобной интегрированной промышленной экосистемы поможет MG заметно расширить локализованное производство и закупки деталей на внутреннем рынке, что повысит гибкость, оперативность и общую устойчивость европейской цепи поставок.
MG4 Urban
Для внедрения инноваций в сфере чистой энергетики и создания интеллектуальных систем мобильности бренд активно усиливает научно-техническое сотрудничество с ведущими европейскими технологическими партнерами, местными поставщиками и профильными научно-исследовательскими учреждениями. Локализация производственных процессов поможет компании вносить передовые мировые технологии непосредственно в европейский регион.
Такой экологический вектор развития полностью совпадает со стратегическими целями Европейского Союза по переходу на мобильность с нулевым уровнем вредных выбросов до 2035 года. В частности, компания продолжает активно выводить на рынок технологии Hybrid+, системы Plug-in Hybrid и свою первую серийную полутвердотельную батарею SolidCore.
Рыночные достижения
- Строительство собственного завода в Испании базируется на стремительной и успешной динамике продаж автомобилей на европейском континенте. После возвращения на рынок Великобритании в 2011 году MG продемонстрировала высокие темпы развития после возвращения на рынок Великобритании и сейчас имеет разветвленную сеть, которая насчитывает более 1 300 дилерских партнеров в 34 странах.
- Ключевым событием для марки стало официальная поставка миллионного по счету автомобиля на рынке Европы. Кроме того, больших успехов достигла и материнская автомобильная группа компании, которая недавно преодолела историческую отметку в 100 миллионов поставленных машин глобальным владельцам по всему миру.
- Параллельно с подготовкой к локализации производства бренд существенно обновил и расширил свой актуальный модельный ряд. В течение последних месяцев потребителям было представлено несколько важных новинок, среди которых кроссоверы MG S5 EV, MG S6 EV, а также модификация MG HS Hybrid+, что помогло укрепить рыночные позиции марки в сегментах электрического и гибридного транспорта. Особую роль в инновационном развитии компании играет новый электрический родстер MG Cyberster. Этот автомобиль переосмысливает динамические характеристики, гармонично сочетая классическое спортивное наследие основанного в 1924 году бренда с современными цифровыми решениями электромобильности.