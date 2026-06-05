MG возвращается в Европу: британский бренд с китайскими владельцами построит автозавод в Испании

Этот шаг является исторической вехой в развитии компании и призван существенно ускорить реализацию глобальной долгосрочной стратегии бренда, которая получила название “В Европе, для Европы”. По словам MG, общий объем прямых финансовых инвестиций в создание испанского предприятия составит примерно 200 миллионов евро.

Читайте также: MG выводит на рынок первый кроссовер с полутвердотельной батареей за 14 700 долларов

Запуск масштабного проекта позволит обеспечить более 2 000 новых рабочих мест по всей территории Европы и заложит прочный фундамент для следующего этапа коммерческого роста марки. Официальное начало серийного производства автомобилей запланировано на 2028 год, а планируемая годовая мощность конвейера составит до 120 000 транспортных средств.

Формирование технологических партнерств

Новое испанское предприятие спроектировано как современный стратегический центр полного цикла. Оно объединит на одной площадке исследования и разработку новых моделей, непосредственно выпуск машин, поставку ключевых компонентов, а также интеллектуальные логистические операции. Создание подобной интегрированной промышленной экосистемы поможет MG заметно расширить локализованное производство и закупки деталей на внутреннем рынке, что повысит гибкость, оперативность и общую устойчивость европейской цепи поставок.

MG4 Urban

Для внедрения инноваций в сфере чистой энергетики и создания интеллектуальных систем мобильности бренд активно усиливает научно-техническое сотрудничество с ведущими европейскими технологическими партнерами, местными поставщиками и профильными научно-исследовательскими учреждениями. Локализация производственных процессов поможет компании вносить передовые мировые технологии непосредственно в европейский регион.

Такой экологический вектор развития полностью совпадает со стратегическими целями Европейского Союза по переходу на мобильность с нулевым уровнем вредных выбросов до 2035 года. В частности, компания продолжает активно выводить на рынок технологии Hybrid+, системы Plug-in Hybrid и свою первую серийную полутвердотельную батарею SolidCore.

Рыночные достижения