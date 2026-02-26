MG первым среди "китайцев" продал 1 миллион автомобилей в Европе

MG удерживает статус самого продаваемого китайского бренда в Европе уже 11-й год подряд и по итогам 2025 года занял 16 место среди всех автопроизводителей в ЕС и Британии. Это единственный китайский бренд, входящий в топ-20 по объемам продаж в регионе, сообщает Auto24.

Более 300 тысяч автомобилей в год и почти +30%

В 2025 году компания MG реализовала более 300 000 автомобилей в ЕС и Великобритании, отмечает CarNewsChina. Только на британском рынке было продано более 85 тысяч машин. Годовой рост составил почти 30%. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в первой половине 2025 года MG продал 153 000 авто, что позволило бренду впервые за полугодие опередить Tesla по объемам реализации в Европе. Рост MG на 18,6% произошел на фоне общего сокращения европейского авторынка на 0,9%, что подчеркивает силу позиций бренда.

Ставка на гибриды и электромобили

Особенно активно растет серия Hybrid+: в 2025 году было продано 137 000 таких автомобилей – это на 300% больше, чем годом ранее. Также бренд реализовал 46 000 полностью электрических моделей. Совокупные продажи электромобилей MG в Великобритании уже превысили 100 000 единиц. В общей сложности на британском рынке бренд продал более 370 000 автомобилей с момента возвращения в Европу.

От британской легенды к китайскому лидеру

MG была основана в Великобритании, однако в 2005 году бренд приобрела Nanjing Automotive Corporation, а уже в 2007 году ее купил концерн SAIC. Именно китайский капитал позволил марке перезапуститься и сделать ставку на электрификацию.

Европа стала ключевым зарубежным рынком:

2021 год - более 50 000 проданных авто;

2022 год - более 100 тысяч;

2023 год – более 200 000 единиц.

Сегодня Италия, Испания и Франция отдельно превысили отметку в 100 000 проданных MG каждая.

2026 год начался с роста

С начала года MG уже поставил в Европу почти 26 000 автомобилей, что означает около 15% роста в годовом исчислении. Если темпы сохранятся, бренд может установить новый рекорд по итогам года. MG фактически стал символом успешной экспансии китайских автопроизводителей в Европе с акцентом на доступные электромобили и гибриды.