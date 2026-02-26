MG першим серед "китайців" продали 1 мільйон автівок в Європі

MG утримує статус найбільш продаваного китайського бренду в Європі вже 11-й рік поспіль і за підсумками 2025 року посів 16-те місце серед усіх автовиробників у ЄС та Британії. Це єдиний китайський бренд, який входить до топ-20 за обсягами продажів у регіоні, повідомляє Auto24.

Понад 300 тисяч авто за рік і майже +30%

У 2025 році компанія MG реалізувала понад 300 000 автомобілів у ЄС та Великій Британії, зазначає CarNewsChina. Лише на британському ринку було продано більше 85 000 машин. Річне зростання склало майже 30%. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у першій половині 2025 року MG продав 153 000 авто, що дозволило бренду вперше за півріччя випередити Tesla за обсягами реалізації в Європі. Зростання MG на 18,6% відбулося на тлі загального скорочення європейського авторинку на 0,9%, що підкреслює силу позицій бренду.

Ставка на гібриди та електромобілі

Особливо активно зростає серія Hybrid+: у 2025 році було продано 137 000 таких автомобілів — це на 300% більше, ніж роком раніше. Також бренд реалізував 46 000 повністю електричних моделей. Сукупні продажі електромобілів MG у Великій Британії вже перевищили 100 000 одиниць. Загалом на британському ринку бренд продав понад 370 000 автомобілів із моменту повернення до Європи.

Від британської легенди до китайського лідера

MG був заснований у Великій Британії, однак у 2005 році бренд придбала Nanjing Automotive Corporation, а вже у 2007 році її купив концерн SAIC. Саме китайський капітал дозволив марці перезапуститися та зробити ставку на електрифікацію.

Європа стала ключовим закордонним ринком:

2021 рік — понад 50 000 проданих авто;

2022 рік — понад 100 тисяч;

2023 рік — понад 200 000 одиниць.

На сьогодні Італія, Іспанія та Франція окремо перевищили позначку у 100 000 проданих MG кожна.

2026 рік почався зі зростання

З початку року MG уже поставив до Європи майже 26 000 автомобілів, що означає близько 15% зростання у річному вимірі. Якщо темпи збережуться, бренд може встановити новий рекорд за підсумками року. MG фактично став символом успішної експансії китайських автовиробників у Європі — з акцентом на доступні електромобілі та гібриди.