MG анонсировала премьеру нового компактного электромобиля на фестивале в Гудвуде

Главной новинкой экспозиции станет субкомпактный полностью электрический хэтчбек, разработанный как прямой конкурент европейским моделям Renault 5 E-Tech и VW ID. Polo, пишет Carscoops. Первый концепт является прототипом компактного городского хэтчбека с полностью электрической силовой установкой, серийное производство которого запланировано на 2027 год. Хотя официального названия у новинки пока нет, первые опубликованные тизеры позволяют оценить внешний вид автомобиля.

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Машина получила закругленную переднюю часть кузова без традиционной решетки и оптику, которая выглядит скорее дружелюбно и мило, чем агрессивно. Фирменный значок MG дизайнеры оригинально разместили на задней стойке крыши. Корма хэтчбека выделяется спортивным силуэтом, который подчеркивают современные светодиодные фонари и большой спойлер.

В европейской линейке бренда этот электромобиль займет место экологичного аналога бензиновой модели MG2 Hybrid и будет конкурировать в популярном европейском сегменте B. Это позволит новинке напрямую конкурировать с такими компактными электрокарами, как Nissan Micra, Cupra Raval, Mini Cooper Electric, Peugeot E-208 и Renault 5.

О втором концепт-каре информации пока меньше. В компании MG его описывают как "электрическое дизайнерское видение". Разработчики подчеркивают, что это не просто оторванное от реальности стилистическое исследование, а перспективный прототип, который впоследствии трансформируется в реальную будущую модель для расширения коммерческой линейки бренда.

Экспозиция серийных моделей и шоу роботов

Помимо концептуальных новинок, на выставочном стенде бренда будет представлена широкая линейка актуальных серийных моделей. Посетители фестиваля смогут наглядно ознакомиться с кроссоверами ZS Hybrid и HS PHEV, электрическим хэтчбеком MG4 EV, спортивным родстером Cyberster, а также новинками MG S9 PHEV и прошлогодним экологичным седаном IM5.

Часть этих автомобилей примет участие в традиционном заезде на Гудвудский холм. Свои динамические возможности на скоростной трассе продемонстрируют гибрид MG S9 PHEV, полностью электрический MG S6 EV и флагманский открытый спорткар Cyberster. Дополнительным развлечением для публики на стенде станет специальная интерактивная зона с современными роботами, которые будут демонстрировать специально подготовленные выступления.

Официальная презентация и раскрытие всех технических подробностей состоятся в первый день фестиваля, 9 июля 2026 года. Торжественную церемонию снятия покрывал с новых машин проведет вице-президент MG Global Design Йозеф Кабан.