Michelin вшиває чіпи у свої шини: чи варто водіям боятися тотального стеження

Компанія Michelin вставляє спеціальний чіп та антену між вулканізованими захисними шарами гуми ще на етапі виробництва. Цей електронний ідентифікатор містить префікс виробника, код конкретного продукту та унікальний серійний номер, які назавжди фіксуються в пам'яті пристрою.

Відтепер кожна покришка має власний цифровий паспорт, який неможливо підробити чи видалити. Завдяки цьому фірмова служба даних отримує миттєвий доступ до інформації про бренд, точні розміри та характеристики моделі під час логістики, зберігання на складах чи фінальної переробки.

Як працює технологія та до чого тут приватність

Багатьох водіїв одразу насторожила новина про електроніку в колесах, проте експерти Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заспокоюють. Використана технологія RFID є абсолютно пасивною, тобто вона не має жодної вбудованої батарейки чи джерела живлення.

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"Мітка отримує енергію виключно з радіохвиль, які випромінює спеціальний сканер під час зчитування", – пояснюють фахівці. Це означає, що чіп фізично не здатен самостійно транслювати сигнал у простір, якщо поруч немає термінала з відповідним обладнанням.

Відповідно, використовувати такі покришки для таємного відстеження маршрутів конкретного автомобіля просто неможливо. Система кардинально відрізняється від звичних нам датчиків тиску чи температури, які постійно обмінюються даними з бортовим комп'ютером машини через Bluetooth.

Шини Michelin тепер мають RFID- мітки з пасивною технологією, що не потребують живлення від батареї. Фото: Michelin

Чому чіп не замінить звичайні датчики

Сама по собі RFID-мітка не вміє вимірювати залишок протектора, тиск повітря чи ступінь нагріву гуми під час швидкісної їзди. Для збору таких параметрів потрібні окремі повноцінні сенсори, які б записували інформацію на чіп, що робить процес невиправдано складним і дорогим.

Теоретично, ідентифікувати особу за серійним номером її шин можна, але на практиці це нагадує сценарій шпигунського фільму. Зловмиснику довелося б не лише роздобути потужний сканер, а й отримати прямий доступ до закритих корпоративних баз даних Michelin з усією історією попередніх перевірок.

Глобальний стандарт для всієї індустрії

Нагадаємо, що впровадження радіочастотної ідентифікації в автоіндустрії триває вже кілька років. За даними офіційного сайту виробника, на сьогодні понад 100 мільйонів шин вже оснащені подібними мітками стандарту RAIN RFID.

Цей формат працює на ультрависоких частотах і затверджений міжнародними стандартами ISO. Більше того, для зручного обміну даними між різними шинними гігантами було створено глобальну організацію GDSO, яка уніфікує доступ до інформації про покришки по всьому світу.