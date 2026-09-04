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Мільйон миль без водія: Tesla різко прискорила запуск своїх Robotaxi

Безпілотні автомобілі Tesla подолали рубіж в один мільйон миль, рухаючись дорогами загального користування абсолютно без втручання людини. Компанія різко наростила темпи тестування, що наближає момент масової появи справжніх роботаксі на вулицях міст.
Tesla Robotaxi проїхали 1 мільйон миль без водія

ФОТО: Tesla|

Tesla Robotaxi

Данило Северенчук
logo4 вересня, 19:20
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Про це повідомляє видання Electrek. За словами віцепрезидента Tesla з питань автопілота та штучного інтелекту Ашока Еллусвамі, фірмові роботаксі наїздили вже мільйон миль (близько 1,6 мільйона кілометрів) у режимі "unsupervised". Це означає, що за кермом взагалі не було водія-випробувача, який міг би перехопити керування в екстреній ситуації.

Для звичайних водіїв ця цифра означає одне: технологія повного автопілота стає реальністю набагато швидше, ніж багато хто очікував. Якщо ще на початку року Tesla випускала на дороги авто лише з людиною для підстраховки, то зараз система бере на себе 100% відповідальності за оцінку ситуації та керування.

Темпи справді вражають. Щоб проїхати перші 380 тисяч автономних миль, компанії знадобилося понад рік. А от наступні 620 тисяч миль машини подолали всього за останні шість тижнів. Проте, якщо порівнювати з головним конкурентом на ринку США, компанією Waymo, то Ілону Маску ще є куди рости. Waymo нещодавно відзвітувала про 200 мільйонів автономних миль і вже надає комерційні послуги у 14 містах.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Ставка на Cybercab


Tesla Cybercab

  • Нарощування пробігу напряму пов'язане з підготовкою до масового запуску спеціальної моделі Cybercab. Це двомісне авто взагалі не має керма та педалей.
  • Наразі в Техасі зареєстровано 45 таких машин, які проходять активні випробування. Очікується, що масове виробництво дозволить знизити вартість поїздки до 20 центів за милю, що зробить використання роботаксі значно дешевшим за утримання власного автомобіля.
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