Мільйон миль без водія: Tesla різко прискорила запуск своїх Robotaxi

Про це повідомляє видання Electrek. За словами віцепрезидента Tesla з питань автопілота та штучного інтелекту Ашока Еллусвамі, фірмові роботаксі наїздили вже мільйон миль (близько 1,6 мільйона кілометрів) у режимі "unsupervised". Це означає, що за кермом взагалі не було водія-випробувача, який міг би перехопити керування в екстреній ситуації.

Для звичайних водіїв ця цифра означає одне: технологія повного автопілота стає реальністю набагато швидше, ніж багато хто очікував. Якщо ще на початку року Tesla випускала на дороги авто лише з людиною для підстраховки, то зараз система бере на себе 100% відповідальності за оцінку ситуації та керування.

Темпи справді вражають. Щоб проїхати перші 380 тисяч автономних миль, компанії знадобилося понад рік. А от наступні 620 тисяч миль машини подолали всього за останні шість тижнів. Проте, якщо порівнювати з головним конкурентом на ринку США, компанією Waymo, то Ілону Маску ще є куди рости. Waymo нещодавно відзвітувала про 200 мільйонів автономних миль і вже надає комерційні послуги у 14 містах.

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