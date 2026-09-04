Миллион миль без водителя: Tesla резко ускорила запуск своих Robotaxi

Об этом сообщает издание Electrek. По словам вице-президента Tesla по вопросам автопилота и искусственного интеллекта Ашока Эллусвами, фирменные роботокси наездили уже миллион миль (около 1,6 миллиона километров) в режиме "unsupervised". Это значит, что за рулем вообще не было водителя-испытателя, который мог бы перехватить управление в экстренной ситуации.

Для обычных водителей эта цифра означает одно: технология полного автопилота становится реальностью гораздо быстрее, чем многие ожидали. Если еще в начале года, Tesla выпускала на дороги авто только с человеком для подстраховки., сейчас система берет на себя 100% ответственности за оценку ситуации и управления.

Темпы действительно впечатляют. Чтобы проехать первые 380 тысяч автономных миль, компании понадобилось больше года. А вот следующие 620 тысяч миль машины преодолели всего за последние шесть недель. Однако, если сравнивать с главным конкурентом на рынке США, компанией Waymo, то Илону Маску еще есть куда расти. Waymo недавно отчиталась о 200 миллионах автономных миль и уже предоставляет коммерческие услуги в 14 городах.

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