Миллион миль без водителя: Tesla резко ускорила запуск своих Robotaxi

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Tesla Robotaxi
Об этом сообщает издание Electrek. По словам вице-президента Tesla по вопросам автопилота и искусственного интеллекта Ашока Эллусвами, фирменные роботокси наездили уже миллион миль (около 1,6 миллиона километров) в режиме "unsupervised". Это значит, что за рулем вообще не было водителя-испытателя, который мог бы перехватить управление в экстренной ситуации.
Для обычных водителей эта цифра означает одно: технология полного автопилота становится реальностью гораздо быстрее, чем многие ожидали. Если еще в начале года, Tesla выпускала на дороги авто только с человеком для подстраховки., сейчас система берет на себя 100% ответственности за оценку ситуации и управления.
Темпы действительно впечатляют. Чтобы проехать первые 380 тысяч автономных миль, компании понадобилось больше года. А вот следующие 620 тысяч миль машины преодолели всего за последние шесть недель. Однако, если сравнивать с главным конкурентом на рынке США, компанией Waymo, то Илону Маску еще есть куда расти. Waymo недавно отчиталась о 200 миллионах автономных миль и уже предоставляет коммерческие услуги в 14 городах.
Ставка на Cybercab
Tesla Cybercab
- Наращивание пробега напрямую связано с подготовкой к массовому запуску специальной модели Cybercab. Этот двухместный автомобиль вообще не имеет руля и педалей.
- В настоящее время в Техасе зарегистрировано 45 таких машин, которые проходят активные испытания. Ожидается, что массовое производство позволит снизить стоимость поездки до 20 центов за милю, что сделает использование роботакси значительно дешевле содержания собственного автомобиля.