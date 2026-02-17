Мініатюрний ЗАЗ-968 продали за понад 18 тисяч гривень: ностальгія має ціну

Маленький, але по-справжньому народний «Запорожець» став одним із символів автомобільної епохи СРСР. І сьогодні цей статус працює вже в колекційному форматі. На аукціоні для колекціонерів Violity за лот змагались 120 разів. Фінальна ціна – 18 062 гривні.

Деталізація, яка зачіпає пам’ять

Модель у масштабі 1:43 точно відтворює характерні риси оригіналу: впізнаваний силует, компактні пропорції та атмосферу свого часу. Корпус виготовлений із металу, окремі елементи — з пластику. Поєднання міцності та деталізації робить її привабливою для колекціонерів.

У таких моделях важлива не лише точність, а й емоція. Для багатьох це машина дитинства, перший автомобіль у родині або просто символ «простого» автожиття.

Чому ціна зросла

120 ставок за один лот — це показник живого інтересу. 18 062 гривні за модель 1:43 — сума, яка свідчить: ретро-автомоделі переходять у категорію повноцінних колекційних активів.

Запорізький автомобільний завод випускав ЗАЗ-968 у 1970–1980-х роках, і сьогодні оригінальні автомобілі в доброму стані теж стають об’єктами колекціонування. Мініатюри ж дозволяють зберегти частинку історії без гаража.

Ностальгія як інвестиція

Колекційний ринок ретро-моделей останніми роками демонструє стабільне зростання. Особливо цінуються:

обмежені тиражі,

якісна деталізація,

оригінальна упаковка,

стан «як новий».

ЗАЗ-968 давно вийшов за межі статусу «дешевої радянської машини». Сьогодні це культурний артефакт епохи.

І якщо навіть модель у масштабі 1:43 продається за понад 18 тисяч гривень — це означає, що інтерес до автомобільної історії лише посилюється.