Міноборони вперше централізовано купить 5000 пікапів для фронту через Prozorro: що з ціною

Йдеться про перший настільки масштабний державний тендер Міноборони на постачання пікапів для армії. До цього значну частину такого транспорту фронту забезпечували волонтери, благодійні фонди та місцеві громади.

Щоправда, у грудні 2023 року була спроба оборонного відомства закупити одним бюджетним траншем 1016 автомобілів типу Pick-Up, але тоді редакція Авто24 першою вдарила на сполох щодо придбання пікапів за завищеними цінами.

Посадовці Міноборони планували придбати техніку упродовж короткого терміну однією партією та в одного постачальника. Наші експерти піддали те сумніву. Тоді тендер відмінили, перенесли, розбили на частини й виставили реальні закупівельні ціни.

Для чого військовим потрібні пікапи

У Міноборони наголошують, що пікапи були й залишаються одним із найважливіших типів транспорту на передовій.

"Уперше забезпечуємо військових такою масштабною партією автомобілів через відкриту тендерну процедуру в Prozorro. Пікапи - один із найбільш затребуваних типів транспорту на фронті, який довгий час був поза увагою держави. Вони потрібні для логістики, евакуації, мобільності підрозділів та роботи екіпажів дронів, – уточнив міністр оборони Михайло Федоров.

Тендери проводитимуть у кілька етапів через електронну систему Prozorro. У Міноборони вважають, що такий формат дозволить розширити коло постачальників, посилити конкуренцію та знизити ризики зриву поставок.

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов зазначив, що закупівля реалізовуватиметься за механізмом рамкових угод, а сам процес передбачає додатковий аналіз ринку для залучення більшої кількості компаній.

Скільки коштуватимуть автомобілі

Очікувана вартість одного пікапа залежатиме від комплектації та становитиме від 1,3 млн грн до майже 1,8 млн грн. Це практично реально за цінами сьогодення.

Моніторинг редакції Авто24 підтвердив цінову відповідність і навіть припускає, що придбання такої кількості машин типу Pick-Up обійдеться навіть дешевше, оскільки постачальники за умови заявок великих партій роблять суттєві знижки і тут саме такий випадок.

В таку ціну практичну вписується як рейтинговий Mitsubishi L200, так і дешевший, але також надійний Peugeot Landtrek "Лютий", про який редакція Авто24 писала у березні, не кажучи вже про "китайців".

Терміни також встановлено реальні. Постачання всієї партії планують завершити до грудня 2026 року. Водночас перші автомобілі мають надійти до підрозділів ще до початку холодного сезону.