В Україні представили спеціальну версію пікапа Peugeot Landtrek "Лютий"

Стартували продажі та стали відомі подробиці про спеціальну версію пікапа Peugeot Landtrek «Лютий», створеної з урахуванням локальних потреб українського ринку. Вартість моделі становить від 1 295 300 гривень ($29 400).

До речі які новинки Peugeot заявлять в Україні у 2026 році

Локальна версія для українського ринку

Peugeot Landtrek «Лютий» — це окрема комплектація пікапа, підготовлена спеціально для України. Вона отримала локальну назву та набір характеристик, які враховують специфіку використання автомобілів у складних умовах.

Йдеться насамперед про можливість подальшого дообладнання, а також про адаптацію до бездоріжжя та високих навантажень.

Конструкція та технічна база

Peugeot Landtrek побудований на рамній платформі. Це типовий підхід для пікапів, який дозволяє витримувати значні навантаження.

Автомобіль здатен перевозити до 945 кг вантажу. У кузові можна розмістити два європіддони.

Пікап оснащений дизельним двигуном потужністю 150 к.с. із крутним моментом 350 Нм. Передбачено повний привід із понижувальним рядом та блокуванням заднього диференціалу.

Оснащення та підготовка до експлуатації

У комплектації передбачено базові елементи комфорту та безпеки: кондиціонер, систему стабілізації, фронтальні подушки безпеки, круїз-контроль і безключовий доступ.

Окрему увагу приділено підготовці до складних умов. Автомобіль отримав металевий захист двигуна та сталеві диски, які дозволяють використовувати позашляхові шини.

Конструкція також передбачає можливість встановлення додаткового обладнання. Зокрема, є кріплення в кузові, а також прості у заміні елементи кузова, які можна адаптувати під конкретні задачі.

Використання у спеціалізованих сферах

Такий формат комплектації орієнтований на професійне використання. Пікап може застосовуватися як база для сервісних автомобілів, мобільних майстерень або техніки для рятувальних і комунальних служб.

Завдяки вантажопідйомності та конструкції, модель також придатна для створення броньованих або спеціалізованих версій.

До речі тест-драйв Peugeot Landtrek

Ціна та позиціонування

Вартість Peugeot Landtrek «Лютий» становить 1 295 300 грн для автомобілів 2025 року випуску та 1 330 100 грн для версії 2026 року.

Модель пропонується через офіційну дилерську мережу бренду в Україні.

Що це означає для ринку

Поява локальних версій автомобілів свідчить про адаптацію виробників до умов українського ринку. У випадку пікапів це насамперед запит на прості, витривалі та придатні до переобладнання автомобілі.

Landtrek «Лютий» фактично закриває сегмент утилітарних пікапів, які використовуються не лише як транспорт, а і як робочий інструмент.