В Украине представили специальную версию пикапа Peugeot Landtrek "Лютый"

Peugeot Landtrek "Лютый"
Стартовали продажи и стали известны подробности о специальной версии пикапа Peugeot Landtrek "Лютый", созданной с учетом локальных потребностей украинского рынка. Стоимость модели составляет от 1 295 300 гривен ($29 400).
Локальная версия для украинского рынка
Peugeot Landtrek "Февраль" - это отдельная комплектация пикапа, подготовленная специально для Украины. Она получила локальное название и набор характеристик, которые учитывают специфику использования автомобилей в сложных условиях.
Речь идет прежде всего о возможности дальнейшего дооборудования, а также об адаптации к бездорожью и высоким нагрузкам.
Конструкция и техническая база
Peugeot Landtrek построен на рамной платформе. Это типичный подход для пикапов, который позволяет выдерживать значительные нагрузки.
Автомобиль способен перевозить до 945 кг груза. В кузове можно разместить два европоддона.
Пикап оснащен дизельным двигателем мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 350 Нм. Предусмотрен полный привод с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.
Оснащение и подготовка к эксплуатации
В комплектации предусмотрены базовые элементы комфорта и безопасности: кондиционер, систему стабилизации, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль и бесключевой доступ.
Отдельное внимание уделено подготовке к сложным условиям. Автомобиль получил металлическую защиту двигателя и стальные диски, которые позволяют использовать внедорожные шины.
Конструкция также предусматривает возможность установки дополнительного оборудования. В частности, есть крепления в кузове, а также простые в замене элементы кузова, которые можно адаптировать под конкретные задачи.
Использование в специализированных сферах
Такой формат комплектации ориентирован на профессиональное использование. Пикап может применяться как база для сервисных автомобилей, мобильных мастерских или техники для спасательных и коммунальных служб.
Благодаря грузоподъемности и конструкции, модель также пригодна для создания бронированных или специализированных версий.
Цена и позиционирование
Стоимость Peugeot Landtrek "Лютый" составляет 1 295 300 грн для автомобилей 2025 года выпуска и 1 330 100 грн для версии 2026 года.
Модель предлагается через официальную дилерскую сеть бренда в Украине.
Что это означает для рынка
Появление локальных версий автомобилей свидетельствует об адаптации производителей к условиям украинского рынка. В случае пикапов это прежде всего запрос на простые, выносливые и пригодные к переоборудованию автомобили.
Landtrek "Лютый" фактически закрывает сегмент утилитарных пикапов, которые используются не только как транспорт, а и как рабочий инструмент.