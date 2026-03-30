В Украине представили специальную версию пикапа Peugeot Landtrek "Лютый"

Стартовали продажи и стали известны подробности о специальной версии пикапа Peugeot Landtrek "Лютый", созданной с учетом локальных потребностей украинского рынка. Стоимость модели составляет от 1 295 300 гривен ($29 400).

Кстати какие новинки Peugeot заявят в Украине в 2026 году

Локальная версия для украинского рынка

Peugeot Landtrek "Февраль" - это отдельная комплектация пикапа, подготовленная специально для Украины. Она получила локальное название и набор характеристик, которые учитывают специфику использования автомобилей в сложных условиях.

Речь идет прежде всего о возможности дальнейшего дооборудования, а также об адаптации к бездорожью и высоким нагрузкам.

Конструкция и техническая база

Peugeot Landtrek построен на рамной платформе. Это типичный подход для пикапов, который позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Автомобиль способен перевозить до 945 кг груза. В кузове можно разместить два европоддона.

Пикап оснащен дизельным двигателем мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 350 Нм. Предусмотрен полный привод с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Оснащение и подготовка к эксплуатации

В комплектации предусмотрены базовые элементы комфорта и безопасности: кондиционер, систему стабилизации, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль и бесключевой доступ.

Отдельное внимание уделено подготовке к сложным условиям. Автомобиль получил металлическую защиту двигателя и стальные диски, которые позволяют использовать внедорожные шины.

Конструкция также предусматривает возможность установки дополнительного оборудования. В частности, есть крепления в кузове, а также простые в замене элементы кузова, которые можно адаптировать под конкретные задачи.

Использование в специализированных сферах

Такой формат комплектации ориентирован на профессиональное использование. Пикап может применяться как база для сервисных автомобилей, мобильных мастерских или техники для спасательных и коммунальных служб.

Благодаря грузоподъемности и конструкции, модель также пригодна для создания бронированных или специализированных версий.

Кстати тест-драйв Peugeot Landtrek

Цена и позиционирование

Стоимость Peugeot Landtrek "Лютый" составляет 1 295 300 грн для автомобилей 2025 года выпуска и 1 330 100 грн для версии 2026 года.

Модель предлагается через официальную дилерскую сеть бренда в Украине.

Что это означает для рынка

Появление локальных версий автомобилей свидетельствует об адаптации производителей к условиям украинского рынка. В случае пикапов это прежде всего запрос на простые, выносливые и пригодные к переоборудованию автомобили.

Landtrek "Лютый" фактически закрывает сегмент утилитарных пикапов, которые используются не только как транспорт, а и как рабочий инструмент.