Мінус 29%: що відбувається з ринком нових авто в Україні

У вересні український ринок нових легковиків продовжив зниження. За даними Укравтопрому, за місяць було реалізовано 4881 новий автомобіль. У річному вимірі це падіння одразу на 29%, а порівняно із серпнем ринок скоротився ще на 1%.

Toyota втримала перше місце

Лідером вересня стала Toyota з результатом 898 автомобілів. Причому японська марка не просто очолила рейтинг, а й покращила свій торішній вересневий результат на 9%.

Другу позицію посіла Skoda з 498 автомобілями, додавши 7% у річному вимірі. Renault залишилася третьою з результатом 413 машин, однак її продажі скоротилися на 12%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Далі розташувалися Volkswagen із 329 автомобілями та BYD із 267. Саме ці дві марки показали одне з найбільших падінь серед лідерів: Volkswagen втратив 55% до минулого вересня, а BYD - одразу 73%.

Hyundai продав 259 машин, Suzuki - 210, BMW - 182, Mazda - 181, Nissan - 133. Серед них найкращу динаміку показала Suzuki, яка додала 21% до торішнього результату.

У сумі десятка найпопулярніших брендів забезпечила 3370 автомобілів, тобто близько 69% усього вересневого ринку.

Чому падіння виглядає таким різким

Тут важливо пам'ятати про дуже високу базу порівняння. У вересні 2025 року ринок, навпаки, показав один із найкращих результатів року: тоді було продано понад 6,8 тисячі нових легковиків, а попит зріс приблизно на 20% у річному вимірі. Auto24 писав про цей стрибок ринку минулої осені.

Тоді одним із головних драйверів були електромобілі, покупці яких поспішали скористатися пільговим режимом ввезення до його завершення. Саме тому нинішні мінус 29% частково пояснюються не лише слабшим попитом у 2026 році, а й аномально сильною базою минулого року.

Добре видно це і на прикладі BYD. Торік китайський бренд різко нарощував продажі та навіть виходив у лідери окремих місяців. За підсумками 2025 року Auto24 називав BYD головним феноменом українського ринку нових авто. Тепер, після завершення податкових пільг на електромобілі, його вересневий результат впав на 73%.

Toyota RAV4 знову бестселер

Найпопулярнішою моделлю вересня став Toyota RAV4. Це вже не перший місяць, коли нове покоління кросовера тягне продажі марки вгору.

У серпні RAV4 також очолив український рейтинг із результатом 445 автомобілів, про що Auto24 писав у попередньому огляді ринку.

Ще раніше, у липні, після виходу шостого покоління RAV4 став головною моделлю Toyota на українському ринку. Тоді Auto24 відзначав, що саме новий RAV4 допоміг Toyota втримати продажі на тлі загального падіння ринку.

Нове покоління RAV4 продається в Україні з літа 2026 року. Кросовер доступний у гібридному та плагін-гібридному виконанні, а ціни стартують від 1 827 500 грн.

З початку року ринок теж у мінусі

За дев'ять місяців 2026 року в Україні реалізували 48,6 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння, за підсумками першого півріччя ринок ще залишався приблизно на рівні 2025 року: тоді було продано близько 33 тисяч нових авто, що лише на 0,5% перевищувало торішній результат. Отже, основне погіршення динаміки припало саме на третій квартал.

Липень уже завершився падінням на 10,5% у річному вимірі, серпень не зміг повернути ринок до зростання, а вересневі мінус 29% ще більше погіршили підсумок року.

При цьому структура ринку помітно змінилася. Toyota, Skoda та Suzuki змогли наростити продажі, тоді як бренди, які торік отримали сильний імпульс від електромобільного ажіотажу, тепер демонструють найбільше падіння.