Минус 29%: что происходит с рынком новых авто в Украине

В сентябре украинский рынок новых легковушек продолжил понижение. За данным Укравтопрома, в месяц было реализовано 4881 новый автомобиль. В годовом исчислении это падение сразу на 29%, а по сравнению с августом рынок сократился еще на 1%.

Toyota удержала первое место

Лидером сентября стала Toyota с результатом 898 автомобилей. Причем японская марка не просто возглавила рейтинг, но и улучшила свой прошлогодний сентябрьский результат на 9%.

Вторую позицию заняла Skoda с 498 автомобилями, прибавив 7% в годовом исчислении. Renault осталась третьей с результатом 413 машин, однако ее продажи сократились на 12%.

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Далее расположились Volkswagen с 329 автомобилями и BYD из 267. Именно эти две марки показали одно из самых больших падений среди лидеров: Volkswagen потерял 55% к прошлому сентября, а BYD - сразу 73%.

Hyundai продал 259 машин, Suzuki – 210, BMW – 182, Mazda – 181, Nissan – 133. Среди них лучшую динамику показала Suzuki, которая прибавила 21% к прошлогоднему результату.

В сумме десятка самых популярных брендов обеспечило 3370 автомобилей, то есть около 69% всего сентябрьского рынка.

Почему падение выглядит таким резким

Здесь важно помнить об очень высокой базе сравнения. В сентябре 2025 года рынок, напротив, показал один из лучших результатов года: тогда было продано более 6,8 тысяч новых легковых автомобилей, а спрос вырос примерно на 20% в годовом измерении. Auto24 писал об этом скачке рынка прошлой осенью.

Тогда одним из главных драйверов были электромобили, покупатели которых спешили воспользоваться льготным режимом ввоза до завершения. Именно поэтому нынешние минус 29% частично объясняются не только более слабым спросом в 2026 году, но и аномально сильной базой в прошлом году.

Хорошо это видно и на примере BYD. В прошлом году китайский бренд резко наращивал продажи и выходил в лидеры отдельных месяцев. По итогам 2025 года Auto24 называл BYD главным феноменом украинского рынка новых авто. Теперь после завершения налоговых льгот на электромобили его сентябрьский результат упал на 73%.

Toyota RAV4 снова бестселлер

Самой популярной моделью сентября стал Toyota RAV4. Это уже не первый месяц, когда новое поколение кроссовера влечет продажи марки вверх.

В августе RAV4 также возглавил украинский рейтинг с результатом 445 автомобилей, о чем Auto24 писал в предварительном обзоре рынка.

Еще раньше, в июле после выхода шестого поколения RAV4 стал главной моделью Toyota на украинском рынке. Тогда Auto24 отмечал, что именно новый RAV4 помог Toyota удержать продажи на фоне всеобщего падения рынка..

Новое поколение RAV4 продается на Украине с лета 2026 года. Кроссовер доступен в гибридном и плагин-гибридном исполнении, а цены стартуют от 1 827 500 грн.

С начала года рынок тоже в минусе

За девять месяцев 2026 года в Украине реализовали 48,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Для сравнения, по итогам первого полугодия рынок оставался примерно на уровне 2025 года: тогда было продано около 33 тысяч новых авто, что лишь на 0,5% превышало прошлогодний результат. Итак, основное ухудшение динамики пришлось именно на третий квартал.

Июль уже завершился падением на 10,5% в годовом исчислении, август не смог вернуть рынок к росту, а сентябрьские минус 29% еще больше ухудшили итог года.

При этом структура рынка заметно поменялась. Toyota, Skoda и Suzuki смогли нарастить продажи, тогда как бренды, в прошлом году получившие сильный импульс от электромобильного ажиотажа, теперь демонстрируют наибольшее падение.