Mitsubishi готує ралійний пікап для суворих умов

Модель розробляли за активної участі місцевих інженерів, які адаптували її до складних умов континенту – від кам’янистих трас до піщаних пустель, пише Carscoops. Новий Mitsubishi Triton Raider створювався з оглядкою на гоночні вантажівки, які надихнули інженерів на створення більш витривалої версії серійної моделі.

Остаточні випробування пікапа пройшли у гірському регіоні Фліндерс-Ренджс в Австралії – місцевості, відомій своїми жорсткими умовами. Там автомобіль перевіряли на витривалість, керованість і здатність справлятися з екстремальним бездоріжжям.

Стриманий дизайн, але серйозні доопрацювання

Зовні новинка не отримала радикальних змін. В основі лежить версія Mitsubishi Triton GSR, а головні відмінності, затемнені елементи переднього бампера та незначні стилістичні правки. Водночас загальний вигляд залишився доволі стриманим, особливо у порівнянні з більш агресивними спецверсіями на кшталт Mitsubishi Triton Savana. Ключові зміни приховані під кузовом. Очікується, що пікап отримає переналаштовану підвіску, додатковий захист днища та нові колеса з позашляховими шинами.

Mitsubishi Triton Savana для ринку Бразилії

Перевірений дизель і повний привід

Під капотом Mitsubishi Triton Raider, ймовірно, залишиться добре знайомий 2,4-літровий турбодизель із подвійним турбонаддувом, який розвиває близько 201 к.с. та 470 Нм крутного моменту. У парі з ним працюватиме шестиступінчаста автоматична коробка передач і фірмова система повного приводу Super Select 4WD-II. Такий набір вже добре зарекомендував себе в лінійці Triton (L200), тому ставку, схлже, роблять не на революцію, а на перевірену надійність із покращеними позашляховими можливостями.

Конкуренція серед позашляхових пікапів

У сегменті новий Raider змагатиметься з серйозними суперниками, серед яких Nissan Navara Pro-4X Warrior, Isuzu D-Max Blade, Toyota Hilux Rugged X, Ford Ranger Tremor та Mazda BT-50 Thunder. Усі вони орієнтовані на тих, хто шукає максимум можливостей поза асфальтом. Очікується, що Mitsubishi Triton Raider стане найдорожчою версією у своїй лінійці та перевищить за ціною поточний флагман GSR. Продажі стартують в Австралії вже наприкінці року.