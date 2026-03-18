Оновлений Mitsubishi Outlander PHEV в США став ще дорожчим

Модель залишається флагманом бренду на ринку США та продовжує розвивати концепцію доступної електрифікації у сегменті сімейних SUV, зазначає Auto24.

Найважливіше оновлення відбулося під днищем автомобіля. Mitsubishi Outlander PHEV тепер оснащується акумулятором ємністю 22,7 кВт-год, що приблизно на 15% більше, ніж раніше, пише Carscoops.

Це дозволило збільшити запас ходу на електротязі до 72 км, що робить модель ще більш придатною для щоденних поїздок без використання бензинового двигуна.

Крім того, виробник додав нову систему охолодження батареї та оновлене терморегулювання. Це дозволяє ефективніше використовувати електричний режим у різних умовах та підвищує стабільність роботи силової установки.

Потужність майже 300 к.с. і краща ефективність

Завдяки доопрацюванням загальна потужність гібридної системи зросла до 297 к.с., що позитивно впливає на динаміку кросовера. Паралельно інженери Mitsubishi покращили енергоефективність моделі. Оновлення також торкнулися ходової частини. Кросовер отримав переналаштоване рульове керування й оновлені налаштування підвіски.

За словами виробника, це покращує відчуття контролю та залученість водія під час керування. Як і раніше, всі версії оснащуються системою Super All-Wheel Control, яка активно розподіляє крутний момент і гальмівні зусилля між колесами для підвищення стабільності.

Оновлений інтер’єр та більше комфорту

У салоні Mitsubishi Outlander PHEV відбулися зміни, аналогічні бензиновій версії, представленій раніше. Кросовер отримав нові матеріали оздоблення, оновлені ніші для зберігання, перероблені підсклянники й вентильовані передні сидіння. У топових комплектаціях доступна преміальна аудіосистема Yamaha з 12 динаміками, а також покращена шумоізоляція для більш тихого руху на високих швидкостях.

Легкі зміни зовнішності

Зовнішні оновлення мають еволюційний характер й включають нову решітку радіатора, оновлені бампери, модернізовану світлодіодну оптику та нові варіанти коліс діаметром 18 та 20 дюймів.

З 2026 року всі версії Mitsubishi Outlander на ринку США стають електрифікованими, включаючи нову м’яку гібридну модифікацію. Це частина стратегії розвитку бренду до 2030 року.

На американському ринку Mitsubishi Outlander PHEV буде доступний у комплектаціях ES, SE, SEL та Black Edition. Продажі моделі стартують у травні 2026 року.