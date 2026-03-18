Обновленный Mitsubishi Outlander PHEV в США стал еще дороже

Модель остается флагманом бренда на рынке США и продолжает развивать концепцию доступной электрификации в сегменте семейных SUV, отмечает Auto24. Важнейшее обновление произошло под днищем автомобиля. Mitsubishi Outlander PHEV теперь оснащается аккумулятором емкостью 22,7 кВт-ч, что примерно на 15% больше, чем раньше, пишет Carscoops.

Это позволило увеличить запас хода на электротяге до 72 км, что делает модель еще более пригодной для ежедневных поездок без использования бензинового двигателя. Кроме того, производитель добавил новую систему охлаждения батареи и обновленное терморегулирование. Это позволяет эффективнее использовать электрический режим в различных условиях и повышает стабильность работы силовой установки.

Мощность почти 300 л.с. и лучшая эффективность

Благодаря доработкам общая мощность гибридной системы выросла до 297 л.с., что положительно влияет на динамику кроссовера. Параллельно инженеры Mitsubishi улучшили энергоэффективность модели. Обновления также коснулись ходовой части. Кроссовер получил перенастроенное рулевое управление и обновленные настройки подвески.

По словам производителя, это улучшает ощущение контроля и вовлеченность водителя во время управления. Как и раньше, все версии оснащаются системой Super All-Wheel Control, которая активно распределяет крутящий момент и тормозные усилия между колесами для повышения стабильности.

Обновленный интерьер и больше комфорта

В салоне Mitsubishi Outlander PHEV произошли изменения, аналогичные бензиновой версии, представленной ранее. Кроссовер получил новые материалы отделки, обновленные ниши для хранения, переработанные подстаканники и вентилируемые передние сиденья. В топовых комплектациях доступна премиальная аудиосистема Yamaha с 12 динамиками, а также улучшенная шумоизоляция для более тихого движения на высоких скоростях.

Легкие изменения внешности

Внешние обновления имеют эволюционный характер и включают новую решетку радиатора, обновленные бамперы, модернизированную светодиодную оптику и новые варианты колес диаметром 18 и 20 дюймов. С 2026 года все версии Mitsubishi Outlander на рынке США становятся электрифицированными, включая новую мягкую гибридную модификацию. Это часть стратегии развития бренда до 2030 года.

На американском рынке Mitsubishi Outlander PHEV будет доступен в комплектациях ES, SE, SEL и Black Edition. Продажи модели стартуют в мае 2026 года.