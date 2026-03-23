Mitsubishi готовит раллийный пикап для суровых условий

Модель разрабатывали при активном участии местных инженеров, которые адаптировали ее к сложным условиям континента – от каменистых трасс до песчаных пустынь, пишет Carscoops. Новый Mitsubishi Triton Raider создавался с оглядкой на гоночные грузовики, которые вдохновили инженеров на создание более выносливой версии серийной модели.

Окончательные испытания пикапа прошли в горном регионе Флиндерс-Ренджс в Австралии – местности, известной своими жесткими условиями. Там автомобиль проверяли на выносливость, управляемость и способность справляться с экстремальным бездорожьем.

Сдержанный дизайн, но серьезные доработки

Внешне новинка не получила радикальных изменений. В основе лежит версия Mitsubishi Triton GSR, а главные отличия, затемненные элементы переднего бампера и незначительные стилистические правки. В то же время общий вид остался довольно сдержанным, особенно по сравнению с более агрессивными спецверсиями вроде Mitsubishi Triton Savana. Ключевые изменения скрыты под кузовом. Ожидается, что пикап получит перенастроенную подвеску, дополнительную защиту днища и новые колеса с внедорожными шинами.

Mitsubishi Triton Savana для рынка Бразилии

Проверенный дизель и полный привод

Под капотом Mitsubishi Triton Raider, вероятно, останется хорошо знакомый 2,4-литровый турбодизель с двойным турбонаддувом, который развивает около 201 л.с. и 470 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать шестиступенчатая автоматическая коробка передач и фирменная система полного привода Super Select 4WD-II. Такой набор уже хорошо зарекомендовал себя в линейке Triton (L200), поэтому ставку, схлже, делают не на революцию, а на проверенную надежность с улучшенными внедорожными возможностями.

Конкуренция среди внедорожных пикапов

В сегменте новый Raider будет соревноваться с серьезными соперниками, среди которых Nissan Navara Pro-4X Warrior, Isuzu D-Max Blade, Toyota Hilux Rugged X, Ford Ranger Tremor и Mazda BT-50 Thunder. Все они ориентированы на тех, кто ищет максимум возможностей вне асфальта. Ожидается, что Mitsubishi Triton Raider станет самой дорогой версией в своей линейке и превысит по цене текущий флагман GSR. Продажи стартуют в Австралии уже в конце года.