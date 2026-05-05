Міжобласний "кортеж" з ухилянтами перехопили аж під Молдовою: за втечу платили криптою

Організатори схем вирішили не розмінюватися на дрібні партії й стали везти ухилянтів групами
Схема передбачала одразу кілька авто і чіткий розподіл ролей. Машини йшли колоною. Про цей факт переправлення розповідає пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Інцидент розкрили у Подільському районі, де на контрольному посту зупинили три легковики. У них перебували 13 осіб: троє водіїв, пасажир-пособник і дев’ятеро військовозобов’язаних "клієнтів".
Як працювала схема
За даними прикордонників, водії мали доставити чоловіків максимально близько до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону. Окремий "навігатор" координував маршрут, допомагаючи оминути контроль.
За таку "роботу" кожен із водіїв і пособник розраховували отримати по $500.
Натомість самі "туристи" платили значно більше – від 10 до 12 тисяч доларів з особи. Організатором виступав адміністратор телеграм-каналу, який приймав оплату у криптовалюті – лише після успішного переправлення.
Схеми переправлення змінили формат – тепер ухилянтів везуть до кордону колонами машин. Фото: ДПСУ
Хто їхав
Серед затриманих – мешканці різних регіонів: Дніпропетровської, Вінницької, Донецької, Запорізької, Одеської, Рівненської та Київської областей. Усіх їх об’єднувала спроба нелегально залишити країну.
Чим усе закінчилось
"Кортеж" зупинили ще на підході до кордону. Щодо водіїв і пособника матеріали передали до поліції за ознаками ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб).
На дев’ятьох пасажирів склали адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП.
Нове в схемах
Схеми з "туристичними маршрутами" до кордону дедалі частіше мають організований характер: від телеграм-вербування до багаторівневої логістики з водіями та навігаторами.
Однак навіть продуманий маршрут не гарантує успіху – цього разу колону зупинили ще до фінішу.