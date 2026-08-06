Моторні вподобання українців змінилися: частка електромобілів різко впала

У липні 2026 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував суттєві зміни у вподобаннях покупців щодо типів силових установок. За даними Укравтопрому, понад 61% продажів припало на автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, тоді як рік тому їхня частка становила близько 54%.

Найбільш затребуваними залишаються бензинові автомобілі. У липні вони охопили 38,7% ринку нових легковиків проти 35,1% за аналогічний період минулого року.

Водночас значно зміцнили свої позиції гібриди. Їхня частка за рік зросла з 21,2% до 31,2%, що свідчить про стабільне зростання попиту на моделі з комбінованими силовими установками.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також збільшився попит на дизельні автомобілі. Якщо у липні 2025 року вони займали 18,7% ринку, то нині їхня частка досягла 22,6%.

Найбільшого падіння зазнав сегмент електромобілів. Якщо торік вони забезпечували майже чверть продажів нових авто (24,7%), то в липні 2026 року їхня частка скоротилася до 7,3%. Це прямий результат збільшення податкового тиску з боку діючої влади.

Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і рік тому, залишаються нішевим сегментом — на них припадає менш ніж 1% продажів.

Найпопулярніші моделі за типом двигуна у липні:

Бензинові автомобілі — Hyundai Tucson;

Гібриди — Toyota RAV4;

Дизельні автомобілі — Volkswagen Touareg;

Електромобілі — BYD Sea Lion 06;

Автомобілі з ГБО — Hyundai Tucson.

Зміна структури ринку свідчить, що українські покупці дедалі частіше віддають перевагу бензиновим, дизельним і гібридним моделям, тоді як інтерес до нових електромобілів після рекордного 2025 року суттєво знизився.