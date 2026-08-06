Моторные предпочтения украинцев изменились: доля электромобилей резко упала

В июле 2026 г. украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал существенные изменения в предпочтениях покупателей относительно типов силовых установок. По данным Укравтопром, более 61% продаж пришлось на автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, в то время как год назад их доля составляла около 54%.

Наиболее востребованными остаются бензиновые автомобили. В июле они охватили 38,7% рынка новых легковых автомобилей против 35,1% за аналогичный период прошлого года.

В то же время, значительно укрепили свои позиции гибриды. Их доля за год выросла с 21,2% до 31,2%, что свидетельствует о стабильном росте спроса на модели с комбинированными силовыми установками.

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Также увеличился спрос на дизельные автомобили. Если в июле 2025 года они занимали 18,7% рынка, то их доля достигла 22,6%.

Наибольшее падение претерпел сегмент электромобилей. Если в прошлом году они снабжали почти четверть продаж новых авто (24,7%), то в июле 2026 года их доля сократилась до 7,3%. Это прямой результат увеличения налогового давления со стороны действующей власти.

Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и год назад, остаются нишевым сегментом – на них приходится менее 1% продаж.

Самые популярные модели по типу двигателя в июле:

Бензиновые автомобили - Hyundai Tucson;

Гибриды - Toyota RAV4.;

Дизельные автомобили – Volkswagen Touareg;

Электромобили – BYD Sea Lion 06;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Изменение структуры рынка свидетельствует, что украинские покупатели все чаще предпочитают бензиновые, дизельные и гибридные модели, тогда как интерес к новым электромобилям после рекордного 2025 года существенно снизился.