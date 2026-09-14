Мрія диктатора: Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 року виставили на продаж

На аукціон RM Sotheby’s виставили Mercedes-Benz 600 Six-Door Pullman 1970 року. Таких шестидверних лімузинів випустили лише 42 екземпляри. Як пише topgir.com.ua, автомобіль продають без резервної ціни, а його попередня оцінка становить $147 000–206 000.

Шестидверний Mercedes-Benz 600 є великою рідкістю

Модель Mercedes-Benz 600 дебютувала у 1963 році та вирізнялася складною технікою для свого часу. Автомобіль отримав самовирівнювальну пневматичну підвіску та гідравлічну систему, яка керувала сидіннями, склопідіймачами, дверима, кришкою багажника й амортизаторами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Загалом випустили 482 автомобілі сімейства Pullman. Із них лише 42 були подовженими шестидверними лімузинами. Їх можна ідентифікувати за відповідною послідовністю номера шасі.

Виставлений екземпляр має ще рідкісніше заводське оснащення — люк і кондиціонер. За даними RM Sotheby’s, обидві ці опції отримали лише 11 шестидверних Mercedes-Benz 600 Pullman.

Лімузин оснащений 6,3-літровим V8

Під капотом автомобіля встановлений 6,3-літровий бензиновий V8, який працює в парі з 4-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Кузов пофарбований у сірий колір, а салон оздоблений синьою шкірою, сірою тканиною та деревом. Серед оснащення — перегородка між передньою та задньою частинами салону, додаткові відкидні задні сидіння та кріплення для прапора на передньому крилі.

Повна історія попередніх власників автомобіля невідома. Останнім часом Mercedes-Benz 600 Pullman перебував у бельгійській колекції Віллі Міхілса, де також зберігалися Rolls-Royce та Maybach.

Автомобіль виставили без резервної ціни, тому остаточна вартість може суттєво відрізнятися від попередньої оцінки. Водночас з огляду на рідкісність моделі ціна продажу потенційно може перевищити позначку у $200 000.