Мрія диктатора: Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 року виставили на продаж

На аукціон RM Sotheby’s виставили Mercedes-Benz 600 Six-Door Pullman 1970 року. Таких шестидверних лімузинів випустили лише 42 екземпляри. Як пише topgir.com.ua, автомобіль продають без резервної ціни, а його попередня оцінка становить $147 000–206 000.
Шестидверний Mercedes-Benz 600 є великою рідкістю
Модель Mercedes-Benz 600 дебютувала у 1963 році та вирізнялася складною технікою для свого часу. Автомобіль отримав самовирівнювальну пневматичну підвіску та гідравлічну систему, яка керувала сидіннями, склопідіймачами, дверима, кришкою багажника й амортизаторами.
Загалом випустили 482 автомобілі сімейства Pullman. Із них лише 42 були подовженими шестидверними лімузинами. Їх можна ідентифікувати за відповідною послідовністю номера шасі.
Виставлений екземпляр має ще рідкісніше заводське оснащення — люк і кондиціонер. За даними RM Sotheby’s, обидві ці опції отримали лише 11 шестидверних Mercedes-Benz 600 Pullman.
Лімузин оснащений 6,3-літровим V8
Під капотом автомобіля встановлений 6,3-літровий бензиновий V8, який працює в парі з 4-ступеневою автоматичною коробкою передач.
Кузов пофарбований у сірий колір, а салон оздоблений синьою шкірою, сірою тканиною та деревом. Серед оснащення — перегородка між передньою та задньою частинами салону, додаткові відкидні задні сидіння та кріплення для прапора на передньому крилі.
Повна історія попередніх власників автомобіля невідома. Останнім часом Mercedes-Benz 600 Pullman перебував у бельгійській колекції Віллі Міхілса, де також зберігалися Rolls-Royce та Maybach.
Автомобіль виставили без резервної ціни, тому остаточна вартість може суттєво відрізнятися від попередньої оцінки. Водночас з огляду на рідкісність моделі ціна продажу потенційно може перевищити позначку у $200 000.