Українці почали частіше дарувати автомобілі: серед презентів - Rolls-Royce та Porsche

За даними Інституту досліджень авторинку, протягом квітня – червня за договорами дарування перереєстрували 10 598 транспортних засобів усіх типів. У середньому українці щомісяця дарували близько 3300 машин.

Кількість подарованих авто зросла на 42%

Порівняно з першим кварталом 2026 року кількість автомобілів, оформлених за договорами дарування, збільшилася на 42%, або на 3137 машин.

У січні — березні таким способом перереєстрували 7461 транспортний засіб. Порівняно з другим кварталом 2025 року зростання було скромнішим – 8,8%, або 857 машин.

Частково це можна пояснити сезонністю. Навесні та на початку літа українці активніше переоформлюють майно, готують автомобілі до експлуатації та вирішують питання власності перед поїздками.

Проте не кожен договір дарування означає сюрприз із великим бантом на капоті. Часто це юридичне оформлення передачі автомобіля між членами родини.

Середньому автомобілю-подарунку 13 років

Реєстраційна статистика руйнує уявлення про те, що автомобіль у подарунок обов’язково має бути новим.

Середній вік транспортних засобів, переоформлених за договорами дарування, становив 13 років. Отже, у більшості випадків йдеться про добре знайомий сімейний автомобіль, який передають дітям, батькам або іншим близьким людям.

Найчастіше дарують практичні моделі

Рейтинг автомобілів, які найчастіше змінювали власника за договором дарування, загалом повторює структуру українського вторинного ринку.

У ньому переважають масові Volkswagen, Skoda, Renault, Daewoo та інші доступні в утриманні моделі. Це ліквідні автомобілі, для яких легко знайти запчастини та сервіс.

Присутність Mercedes-Benz Sprinter показує, що за договорами дарування переоформлюють не лише приватні легковики. Комерційну техніку також можуть передавати між родичами, особливо коли вона використовується у сімейному бізнесі.

Daewoo Lanos у цьому рейтингу виглядає ще природніше. Для багатьох українських сімей така машина роками залишається базовим транспортом, який згодом переходить до молодшого водія.

Водночас серед популярних подарунків трапляються BMW 3-Series і Tesla Model Y. Тут уже можна говорити не лише про прагматичне переоформлення, а й про цілком емоційний подарунок.

Бензин і дизель продовжують домінувати

Структуру силових установок визначає середній вік подарованих машин.

Найбільша частка припала на бензинові автомобілі – 40,3%. Дизельні машини забезпечили ще 32,1%.

Автомобілі з газобалонним обладнанням зайняли 13,6%. Така частка добре показує прагматичний характер сегмента: машини з ГБО передають як доступний транспорт із відносно невисокою вартістю експлуатації.

Електромобілі забезпечили 9,3% переоформлень, а гібриди – 4,7%. Разом електрифіковані моделі вже становлять 14% подарованих автомобілів.

Ця частка ще помітно поступається бензиновим і дизельним машинам, однак поступово зростатиме разом з оновленням українського автопарку.

Rolls-Royce Spectre став найдорожчим подарунком

Серед тисяч звичайних сімейних автомобілів у реєстрі знайшлися й машини зовсім іншого рівня.

Одним із найяскравіших подарунків став Rolls-Royce Spectre. Це перший серійний електромобіль британської марки та одне з найдорожчих електричних купе у світі.

Spectre поєднує майже безшумний електричний привод із традиційною для Rolls-Royce розкішшю. В Україні така машина є рідкістю навіть серед дорогих автомобілів, тому її переоформлення за договором дарування стало однією з найпомітніших операцій кварталу.

BMW i7 подарували любителю комфорту

Ще одним дорогим електричним подарунком став BMW i7.

Флагманський седан орієнтований насамперед на пасажирів заднього ряду. Він пропонує пневматичну підвіску, складну мультимедійну систему та великий екран для пасажирів.

Водночас i7 залишається дуже швидким електромобілем. Залежно від версії його силова установка може розвивати кількасот кінських сил, а запас ходу дозволяє використовувати автомобіль не лише в місті.

Rivian R1T – подарунок для пригод

До списку рідкісних машин потрапив і Rivian R1T.

Американський електричний пікап створений для подорожей, кемпінгу та руху поза асфальтом. Він має кілька електромоторів, повний привод і значний дорожній просвіт.

В Україні Rivian офіційно не продається, тому кожен такий автомобіль потрапляє до країни індивідуально. Подарувати R1T — це не просто передати транспорт, а фактично запропонувати новому власнику готову машину для далеких поїздок і активного відпочинку.

Porsche 718 Boxster – подарунок заради емоцій

Серед переоформлених машин був і Porsche 718 Boxster.

Цей компактний родстер цінують не за практичність. Він має двомісний салон, відкритий дах і спортивне шасі, налаштоване на керованість.

Boxster купують для задоволення від водіння, тому його поява серед подарованих автомобілів найбільше відповідає класичному уявленню про автомобіль-сюрприз.

Smart #3 – сучасний міський подарунок

Електричний Smart #3 представляє інший тип дорогого презенту.

Це компактне крос-купе, розроблене для щоденних поїздок містом. Сучасний Smart уже мало нагадує крихітні двомісні моделі минулих років. Він став більшим, потужнішим і технологічнішим.

Таку машину можна сприймати як стильний міський транспорт, який не створює проблем із паркуванням, але водночас пропонує динаміку сучасного електромобіля.

Дарування часто має практичну причину

Зростання кількості договорів дарування не обов’язково означає, що українці раптово почали частіше купувати машини як святкові подарунки.

Такий договір використовують для передачі автомобіля всередині сім’ї, впорядкування права власності або розподілу майна. У деяких випадках машина давно перебуває у фактичному користуванні іншої людини, а договір лише закріплює це юридично.

Саме тому середній вік автомобіля становить 13 років, а основу сегмента формують звичайні бензинові та дизельні моделі.

Однак Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T і Porsche 718 Boxster показують, що справжні автомобільні подарунки також нікуди не зникли. Просто на один електричний Rolls-Royce припадають тисячі практичних сімейних машин, які допомагають новим власникам щодня їздити на роботу, навчання чи у справах.