Музейний експонат за ціною нової квартири: у Дніпрі продають BMW M3 E46

Як повідомляє видання TopGir, унікальне оголошення з'явилося на платформі AUTO.RIA. Автомобіль оснащений класичним 3,2-літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з механічною коробкою передач, що робить його особливо привабливим для пуристів та справжніх фанатів марки.

Сіре баварське купе змінило трьох власників за свою історію. Остання реєстраційна дія відбулася 25 квітня 2023 року, коли машину переоформили на нового господаря за договором купівлі-продажу.

Сам продавець не приховує гордості за стан машини, називаючи її "автомобілем музейного зразка". До речі, наживо оглянути цю легенду дійсно можна в музеї BMW, який розташований у селі Орлівщина на Дніпропетровщині.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Фото: AUTO.RIA

Проте є один нюанс, на який варто звернути увагу потенційному покупцеві перед тим, як викласти майже 3 мільйони гривень. В оголошенні відсутні детальні дані про історію обслуговування, стан рідного лакофарбового покриття та документальні підтвердження заявленого мізерного пробігу.

Не перша екзотика в регіоні

Нагадаємо, що Дніпро останнім часом дивує незвичайними автомобільними лотами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше в місті виставили на продаж підроблений Mercedes-Benz 1936 року за шалені 97 тисяч доларів.

Насправді ж під виглядом раритету продавали стилізовану репліку моделі 770 W150 Cabriolet F, яка проїхала лише тисячу кілометрів. Тож ринок ексклюзивних авто в регіоні продовжує поповнюватися цікавими, хоч і іноді неоднозначними екземплярами.