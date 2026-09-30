Підроблений Mercedes-Benz 1936 року продають у Дніпрі за шалені гроші

Підроблений Mercedes-Benz 1936 року
У Дніпрі продають незвичайний ретроавтомобіль, який зареєстрований як Mercedes-Benz 500K W29 1936 року. За машину просять $97 691. Водночас продавець зазначає, що насправді це репліка рідкісного Mercedes-Benz 770 W150 Cabriolet F.
Як пише topgir.com.ua Автомобіль виставили на AUTO.RIA. У картці оголошення він зазначений як Mercedes-Benz 500K W29 1936 року, однак в описі продавець називає його реплікою Mercedes-Benz 770 W150 Cabriolet F 1939 року у кузові фаетон.
Саме рідкісним колекційним статусом репліки власник пояснює її надзвичайно високу ціну.
Що відомо про автомобіль
За даними оголошення, автомобіль має 2,4-літровий бензиновий двигун, механічну коробку передач і задній привід. Кузов пофарбований у чорний колір.
При цьому інформація про пробіг у самому оголошенні відрізняється. У картці AUTO.RIA вказано 10 тисяч км, тоді як у текстовому описі продавець зазначає лише 1000 км. Причина такої розбіжності не пояснюється.
Продавець прямо позиціонує машину як репліку:
“Продається рідкісний екземпляр РЕПЛІКА Mercedes-Benz 770 W150 кабріолет F в кузові фаетон 1939 року випуску”.
Історія реєстрації
Останню реєстраційну операцію провели 2 лютого 2024 року — автомобіль перереєстрували на нового власника за договором купівлі-продажу.
За даними AUTO.RIA, у машини було два власники. Автомобіль не перебуває в розшуку.
Таким чином, майже $98 тисяч у цьому випадку просять за стилізовану під довоєнний Mercedes-Benz 770 W150 репліку, а не за оригінальний автомобіль 1930-х років. Саме це варто враховувати потенційному покупцеві під час оцінки машини.