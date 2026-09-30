Підроблений Mercedes-Benz 1936 року продають у Дніпрі за шалені гроші

У Дніпрі продають незвичайний ретроавтомобіль, який зареєстрований як Mercedes-Benz 500K W29 1936 року. За машину просять $97 691. Водночас продавець зазначає, що насправді це репліка рідкісного Mercedes-Benz 770 W150 Cabriolet F.

Як пише topgir.com.ua Автомобіль виставили на AUTO.RIA. У картці оголошення він зазначений як Mercedes-Benz 500K W29 1936 року, однак в описі продавець називає його реплікою Mercedes-Benz 770 W150 Cabriolet F 1939 року у кузові фаетон.

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Саме рідкісним колекційним статусом репліки власник пояснює її надзвичайно високу ціну.

Що відомо про автомобіль

За даними оголошення, автомобіль має 2,4-літровий бензиновий двигун, механічну коробку передач і задній привід. Кузов пофарбований у чорний колір.

При цьому інформація про пробіг у самому оголошенні відрізняється. У картці AUTO.RIA вказано 10 тисяч км, тоді як у текстовому описі продавець зазначає лише 1000 км. Причина такої розбіжності не пояснюється.

Продавець прямо позиціонує машину як репліку:

“Продається рідкісний екземпляр РЕПЛІКА Mercedes-Benz 770 W150 кабріолет F в кузові фаетон 1939 року випуску”.

Історія реєстрації

Останню реєстраційну операцію провели 2 лютого 2024 року — автомобіль перереєстрували на нового власника за договором купівлі-продажу.

За даними AUTO.RIA, у машини було два власники. Автомобіль не перебуває в розшуку.

Таким чином, майже $98 тисяч у цьому випадку просять за стилізовану під довоєнний Mercedes-Benz 770 W150 репліку, а не за оригінальний автомобіль 1930-х років. Саме це варто враховувати потенційному покупцеві під час оцінки машини.