Митний пост ще не відкрили, а кримінальна справа по ньому вже є

За версією слідства, у 2021 році під час проведення тендеру на модернізацію пункту пропуску посадовець сприяв перемозі київської компанії, яка запропонувала виконати роботи майже за 105 млн грн.

Тендер виявився трохи дивним, оскільки існували дві дешевші тендерні пропозиції. Про це йдеться у матеріалах Чернівецької обласної прокуратури.

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Запобіжний захід

Слідство оцінює збитки державному бюджету у понад 3,2 млн грн. Після завершення реконструкції у 2022 році посадовець підписав акти приймання виконаних робіт без належної перевірки їхньої вартості.

За результатами судових експертиз, ціни на окремі будівельні матеріали в документації були завищені.

Чиновник митний пост не пройшов, не перелетів, але "залетів". Фото: Чернівецька прокуратура



Колишньому посадовцю інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави понад 660 тис. грн.

Досудове розслідування проводить Територіальне управління ДБР у Хмельницькому за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.