На Київщині АЗС обладнають системами оповіщення та укриттями

На АЗС хочуть встановити автоматизовані системи оповіщення про хвилину мовчання та повітряні тривоги, розробити алгоритми дій персоналу під час тривог та облаштувати укриття поблизу заправок.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко після наради з представниками ЗСУ, Нацполіції, ДСНС та операторами паливного ринку, пише enkorr.ua.

За його словами, першочерговим завданням є впровадження автоматизованого оповіщення та чітких протоколів для працівників АЗС на випадок повітряної тривоги. На ого думку це має суттєво підвищити безпеку як персоналу, так і відвідувачів заправок.

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Біля АЗС можуть з'явитися укриття

Окремо влада розглядає можливість облаштування укриттів біля тих АЗС, які розташовані далеко від уже наявних захисних споруд.

Під час наради також обговорили проблему покинутих автомобілів на територіях заправних станцій. Такі машини можуть блокувати маршрути евакуації, доступ до пожежних гідрантів та проїзд спецтехніки.

Конкретні рішення щодо евакуації та прибирання покинутих автомобілів планують розглянути на наступному засіданні ради оборони Київщини.

Раніше подібні заходи почали опрацьовувати і в інших регіонах. Зокрема, на Харківщині планують тестувати локальну систему оповіщення працівників АЗС про загрозу ударів FPV-дронів, а також розглядають встановлення модульних укриттів на заправних станціях.