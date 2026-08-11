В Киевской области АЗС оборудуют системами оповещения и укрытиями

На АЗС хотят установить автоматизированные системы оповещения о минуте молчания и воздушных тревогах, разработать алгоритмы действий персонала во время тревог и обустроить укрытие вблизи заправок.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко после совещания с представителями ВСУ, Нацполиции, ГСЧС и операторами топливного рынка. enkorr.ua.

По его словам, первоочередной задачей является внедрение автоматизированного оповещения и четких протоколов для работников АЗС на случай воздушной тревоги. По его мнению, это должно существенно повысить безопасность как персонала, так и посетителей заправок.

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Возле АЗС могут появиться укрытия.

Отдельно власти рассматривают возможность обустройства укрытий возле тех АЗС, которые находятся вдали от уже имеющихся. защитных сооружений.

В ходе совещания также обсудили проблему заброшенных автомобилей на территориях заправочных станций. Такие машины могут блокировать маршруты эвакуации, доступ к пожарным гидрантам и проезд спецтехники.

Конкретные решения по эвакуации и уборке заброшенных автомобилей планируется рассмотреть на следующем заседании совета обороны Киевщины.

Ранее подобные мероприятия стали прорабатывать и в других регионах. В частности, на Харьковщине планируют тестировать локальную систему оповещения работников АЗС об угрозе ударов FPV-дронов, а также рассматривают установку модульных укрытий на заправочных станциях.