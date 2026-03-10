На Київщині знайшли та закрили нелегальну нафтобазу

ФОТО: esbu.gov.ua|
Силовики закрили нафтобазу на Київщині
Детективи бюро економічної безпеки України у Київській області повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, які налагодили діяльність нафтобази та продаж пального.
За даними слідства, підприємці зберігали виготовлене пальне на нафтобазі у Білоцерківському районі Київської області. Надалі продукцію реалізовували через мережу підконтрольних автозаправних станцій.
Встановлено, що ці АЗС працювали без сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.
Що вилучили під час обшуків
Під час обшуків на автозаправних станціях і нафтобазі детективи вилучили значні обсяги пального, а саме:
- понад 57 тисяч літрів бензину
- майже 85 тисяч літрів дизельного пального
- 4,5 тисячі літрів скрапленого газу
Крім того, силовики вилучили 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, шість паливорозподільних колонок, помпове обладнання, а також вантажні автомобілі з автоцистернами, якими транспортували пальне.
Також під час обшуків за місцями проживання підприємців вилучено фінансово-господарські документи, записи, мобільні телефони та готівку на суму понад 18 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів перевищує 8 мільйонів гривень.
Підозри та розслідування
Організатору виробництва та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за частинами 2 та 3 статті 28, а також частинами 1 і 2 статті 204 кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів у складі організованої групи. Досудове розслідування триває.