На Київщині знайшли та закрили нелегальну нафтобазу

На Київщині силовики знайшли нафтобазу та звинуватили підприємців у продажу фальсифікованого пального. Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів перевищує 8 мільйонів гривень.
10 березня, 11:20
Детективи бюро економічної безпеки України у Київській області повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, які налагодили діяльність нафтобази та продаж пального.

За даними слідства, підприємці зберігали виготовлене пальне на нафтобазі у Білоцерківському районі Київської області. Надалі продукцію реалізовували через мережу підконтрольних автозаправних станцій.

Встановлено, що ці АЗС працювали без сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків на автозаправних станціях і нафтобазі детективи вилучили значні обсяги пального, а саме:

  • понад 57 тисяч літрів бензину
  • майже 85 тисяч літрів дизельного пального
  • 4,5 тисячі літрів скрапленого газу

Крім того, силовики вилучили 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, шість паливорозподільних колонок, помпове обладнання, а також вантажні автомобілі з автоцистернами, якими транспортували пальне.

Також під час обшуків за місцями проживання підприємців вилучено фінансово-господарські документи, записи, мобільні телефони та готівку на суму понад 18 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті.

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів перевищує 8 мільйонів гривень.

Підозри та розслідування

Організатору виробництва та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за частинами 2 та 3 статті 28, а також частинами 1 і 2 статті 204 кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів у складі організованої групи. Досудове розслідування триває.

