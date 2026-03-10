На Київщині знайшли та закрили нелегальну нафтобазу

Детективи бюро економічної безпеки України у Київській області повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, які налагодили діяльність нафтобази та продаж пального.

За даними слідства, підприємці зберігали виготовлене пальне на нафтобазі у Білоцерківському районі Київської області. Надалі продукцію реалізовували через мережу підконтрольних автозаправних станцій.

Встановлено, що ці АЗС працювали без сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків на автозаправних станціях і нафтобазі детективи вилучили значні обсяги пального, а саме:

понад 57 тисяч літрів бензину

майже 85 тисяч літрів дизельного пального

4,5 тисячі літрів скрапленого газу

Крім того, силовики вилучили 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, шість паливорозподільних колонок, помпове обладнання, а також вантажні автомобілі з автоцистернами, якими транспортували пальне.

Також під час обшуків за місцями проживання підприємців вилучено фінансово-господарські документи, записи, мобільні телефони та готівку на суму понад 18 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті.

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів перевищує 8 мільйонів гривень.

Підозри та розслідування

Організатору виробництва та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за частинами 2 та 3 статті 28, а також частинами 1 і 2 статті 204 кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів у складі організованої групи. Досудове розслідування триває.