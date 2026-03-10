В Киевской области нашли и закрыли нелегальную нефтебазу

Детективы бюро экономической безопасности Украины в Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной группы, которые наладили деятельность нефтебазы и продажу топлива.

По данным следствия, предприниматели хранили изготовленное топливо на нефтебазе в Белоцерковском районе Киевской области. В дальнейшем продукцию реализовывали через сеть подконтрольных автозаправочных станций.

Установлено, что эти АЗС работали без сертификатов качества на топливо и не отражали реализацию подакцизных товаров в финансово-хозяйственной отчетности.

Что изъяли во время обысков

Во время обысков на автозаправочных станциях и нефтебазе детективы изъяли значительные объемы горючего, а именно:

более 57 тысяч литров бензина

почти 85 тысяч литров дизельного топлива

4,5 тысяч литров сжиженного газа

Кроме того, силовики изъяли 29 резервуаров для хранения горючего, газораспределительную колонку, шесть топливораспределительных колонок, помповое оборудование, а также грузовые автомобили с автоцистернами, которыми транспортировали топливо.

Также во время обысков по месту жительства предпринимателей изъяты финансово-хозяйственные документы, записи, мобильные телефоны и наличные на сумму более 18 миллионов гривен в гривневом эквиваленте.

Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов превышает 8 миллионов гривен.

Подозрения и расследование

Организатору производства и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по частям 2 и 3 статьи 28, а также частями 1 и 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров в составе организованной группы. Досудебное расследование продолжается.