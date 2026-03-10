В Киевской области нашли и закрыли нелегальную нефтебазу

ФОТО: esbu.gov.ua|
Силовики закрыли нефтебазу в Киевской области
Детективы бюро экономической безопасности Украины в Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной группы, которые наладили деятельность нефтебазы и продажу топлива.
Читайте также: Цены на АЗС обновили рекорды: сколько стоит литр топлива на украинских заправках
По данным следствия, предприниматели хранили изготовленное топливо на нефтебазе в Белоцерковском районе Киевской области. В дальнейшем продукцию реализовывали через сеть подконтрольных автозаправочных станций.
Установлено, что эти АЗС работали без сертификатов качества на топливо и не отражали реализацию подакцизных товаров в финансово-хозяйственной отчетности.
Что изъяли во время обысков
Во время обысков на автозаправочных станциях и нефтебазе детективы изъяли значительные объемы горючего, а именно:
- более 57 тысяч литров бензина
- почти 85 тысяч литров дизельного топлива
- 4,5 тысяч литров сжиженного газа
Кроме того, силовики изъяли 29 резервуаров для хранения горючего, газораспределительную колонку, шесть топливораспределительных колонок, помповое оборудование, а также грузовые автомобили с автоцистернами, которыми транспортировали топливо.
Также во время обысков по месту жительства предпринимателей изъяты финансово-хозяйственные документы, записи, мобильные телефоны и наличные на сумму более 18 миллионов гривен в гривневом эквиваленте.
Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов превышает 8 миллионов гривен.
Подозрения и расследование
Организатору производства и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по частям 2 и 3 статьи 28, а также частями 1 и 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров в составе организованной группы. Досудебное расследование продолжается.