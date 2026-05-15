На Львівщині вперше звичайні районні маршрути обслуговують великі низькопідлогові автобуси

Оновлення стало можливим після конкурсу перевізників, який навесні провела Львівська обласна військова адміністрація. Зміни позитивно вплинули на логістику обох регіонів області.

Про цю подію з посиланням на посадовців транспортного департаменту Львівської військово обласної адміністрації повідав Zaxid.Net.

На маршрути вийшли автобуси з кондиціонерами

З нинішнього понеділка (11 травня) на маршруті Львів – Золочів почали працювати три великі автобуси VDL Berkhof Ambassador нідерландського виробництва. Їх випустила компанія "Епітранс" із Київщини, яка перемогла у конкурсі на перевезення.

Автобуси відповідають екологічному стандарту Євро-5 та обладнані кондиціонерами. Також у салонах передбачені місця для людей в кріслах колісних та пасажирів інших пільгових категорій.

У Львівський обласній адміністрації пояснюють: комфорт й сучасні екологічні вимоги стали головними критеріями нового конкурсу для міжміських маршрутів протяжністю понад 50 км.

На цьому тижні відбулася конкретна прив'язка низькопідлогового автобуса перевізника "Епітранс" до 750-го маршруту.

На Радехівський напрямок – автобуси на базі Mercedes-Benz

Ще три маршрути зі Львова до Радехова отримала компанія "Фіакр-Львів". Тут працюватимуть автобуси ГОР A2437 українського виробництва, створені на базі Mercedes-Benz Vario.

Один такий автобус може перевозити до 30 пасажирів.

У транспортному концерні "Екопастранс", до якого входить перевізник, кажуть, що поступово планують оновлювати й інші маршрути області.

Автопарк області поступово оновлюють

За словами перевізників, сьогодні приміський автобусний парк Львівщини залишається доволі застарілим. Частина маршрутів досі обслуговується технікою 1990-х років.

Наприклад, між Львовом та Золочевом поряд із новими автобусами ще працює MAN 1996 року випуску та кілька старіших машин інших перевізників.

За повідомлення посадовців, конкурс охопив 39 приміських і міжміських маршрутів, серед яких напрямки на Золочів, Сокаль, Броди та Шептицький. Найбільше дозволів отримала компанія "Епітранс".