На Львовщине впервые обычные районные маршруты обслуживают большие низкопольные автобусы

Обновление стало возможным после конкурса перевозчиков, который весной провела Львовская областная военная администрация. Изменения положительно повлияли на логистику обоих регионов области.

Об этом событии со ссылкой на должностных лиц транспортного департамента Львовской военно-областной администрации поведал Zaxid.Net.

Читайте также Львовская модель Е-билета стала примером для Украины

На маршруты вышли автобусы с кондиционерами

С нынешнего понедельника (11 мая) на маршруте Львов – Золочев начали работать три больших автобуса VDL Berkhof Ambassador нидерландского производства. Их выпустила компания "Эпитранс" с Киевщины, которая победила в конкурсе на перевозку.

Автобусы соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и оборудованы кондиционерами. Также в салонах предусмотрены места для людей в креслах колесных и пассажиров других льготных категорий.

Во Львовской областной администрации объясняют: комфорт и современные экологические требования стали главными критериями нового конкурса для междугородних маршрутов протяженностью более 50 км.

На этой неделе состоялась конкретная привязка низкопольного автобуса перевозчика "Эпитранс" к 750-му маршруту. Коллаж: Авто24 с фото Alltransua

На Радеховское направление – автобусы на базе Mercedes-Benz

Еще три маршрута из Львова в Радехов получила компания "Фиакр-Львов". Здесь будут работать автобусы ГОР A2437 украинского производства, созданные на базе Mercedes-Benz Vario.

Один такой автобус может перевозить до 30 пассажиров.

В транспортном концерне "Экопастранс", в который входит перевозчик, говорят, что постепенно планируют обновлять и другие маршруты области.

Читайте также Аварийные мосты вблизи Славского на Львовщине частично сделаны

Автопарк области постепенно обновляют

По словам перевозчиков, сегодня пригородный автобусный парк Львовщины остается довольно устаревшим. Часть маршрутов до сих пор обслуживается техникой 1990-х годов.

Например, между Львовом и Золочевом рядом с новыми автобусами еще работает MAN 1996 года выпуска и несколько старых машин других перевозчиков.

По сообщению чиновников, конкурс охватил 39 пригородных и междугородных маршрутов, среди которых направления на Золочев, Сокаль, Броды и Шептицкий. Больше всего разрешений получила компания "Эпитранс".