На Львівщині знайшли 18 нелегальних АЗС

Детективи Бюро економічної безпеки України у Львівській області провели масштабну перевірку ринку автозаправних станцій. У межах відпрацювання 94 об’єктів виявлено численні порушення, частину нелегальних заправок уже демонтовано, повідомляє enkorr.ua.

Читайте також: Дизель майже по 82 грн, автогаз під 45: великі мережі АЗС підняли ціни

Масштаби порушень

Станом на березень 2026 року ситуація виглядає наступним чином:

33 АЗС працювали з чинними ліцензіями

51 АЗС — без необхідних документів або з порушенням умов ліцензування

Фактично більше половини перевірених об’єктів мали проблеми із законністю діяльності, що свідчить про значну тінізацію ринку пального в регіоні.

Результати перевірок

За підсумками роботи детективів:

демонтовано 18 нелегальних АЗС

на 14 об’єктах складено адміністративні протоколи

на 19 об’єктах підтверджено відсутність фактичної діяльності

Такі дії є частиною системної кампанії з очищення паливного ринку від нелегальних операторів.

Чому це важливо

У Бюро економічної безпеки України наголошують, що нелегальні АЗС створюють одразу кілька ризиків:

загроза для споживачів через сумнівну якість пального

відсутність контролю за безпекою об’єктів

значні втрати державного бюджету через несплату податків

Крім того, нелегальні оператори створюють конкуренцію для офіційних мереж АЗС які вимушені платити податки і збільшувати ціни для споживачів.

Контекст

Робота з виявлення нелегальних продавців пального триває по всій країні. Раніше БЕБ також викрило незаконну нафтобазу у Київській області, де зберігалося нелегально виготовлене пальне.

Висновок

Ситуація у Львівській області демонструє, що тіньовий сегмент паливного ринку залишається масштабним. Водночас активізація перевірок і демонтаж нелегальних АЗС може поступово змінити баланс на користь легального бізнесу та підвищити збирання податків.