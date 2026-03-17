На Львівщині знайшли 18 нелегальних АЗС

Результати масштабної перевірки БЕБ на Львівщині призвели до демонтажу 18 нелегальних АЗС. Їх звинуватили у нестачі дозвільних документів.
На Львівщині закрили 18 заправок через проблеми з документами

Євген Гудущан
17 березня, 20:20
Детективи Бюро економічної безпеки України у Львівській області провели масштабну перевірку ринку автозаправних станцій. У межах відпрацювання 94 об’єктів виявлено численні порушення, частину нелегальних заправок уже демонтовано, повідомляє enkorr.ua.

Масштаби порушень

Станом на березень 2026 року ситуація виглядає наступним чином:

  • 33 АЗС працювали з чинними ліцензіями
  • 51 АЗС — без необхідних документів або з порушенням умов ліцензування

Фактично більше половини перевірених об’єктів мали проблеми із законністю діяльності, що свідчить про значну тінізацію ринку пального в регіоні.

Результати перевірок

За підсумками роботи детективів:

  • демонтовано 18 нелегальних АЗС
  • на 14 об’єктах складено адміністративні протоколи
  • на 19 об’єктах підтверджено відсутність фактичної діяльності

Такі дії є частиною системної кампанії з очищення паливного ринку від нелегальних операторів.

Чому це важливо

У Бюро економічної безпеки України наголошують, що нелегальні АЗС створюють одразу кілька ризиків:

  • загроза для споживачів через сумнівну якість пального
  • відсутність контролю за безпекою об’єктів
  • значні втрати державного бюджету через несплату податків

Крім того, нелегальні оператори створюють конкуренцію для офіційних мереж АЗС які вимушені платити податки і збільшувати ціни для споживачів.

Контекст

Робота з виявлення нелегальних продавців пального триває по всій країні. Раніше БЕБ також викрило незаконну нафтобазу у Київській області, де зберігалося нелегально виготовлене пальне.

Висновок

Ситуація у Львівській області демонструє, що тіньовий сегмент паливного ринку залишається масштабним. Водночас активізація перевірок і демонтаж нелегальних АЗС може поступово змінити баланс на користь легального бізнесу та підвищити збирання податків.

