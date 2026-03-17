На Львівщині знайшли 18 нелегальних АЗС

Нелегальні АЗС
Детективи Бюро економічної безпеки України у Львівській області провели масштабну перевірку ринку автозаправних станцій. У межах відпрацювання 94 об’єктів виявлено численні порушення, частину нелегальних заправок уже демонтовано, повідомляє enkorr.ua.
Масштаби порушень
Станом на березень 2026 року ситуація виглядає наступним чином:
- 33 АЗС працювали з чинними ліцензіями
- 51 АЗС — без необхідних документів або з порушенням умов ліцензування
Фактично більше половини перевірених об’єктів мали проблеми із законністю діяльності, що свідчить про значну тінізацію ринку пального в регіоні.
Результати перевірок
За підсумками роботи детективів:
- демонтовано 18 нелегальних АЗС
- на 14 об’єктах складено адміністративні протоколи
- на 19 об’єктах підтверджено відсутність фактичної діяльності
Такі дії є частиною системної кампанії з очищення паливного ринку від нелегальних операторів.
Чому це важливо
У Бюро економічної безпеки України наголошують, що нелегальні АЗС створюють одразу кілька ризиків:
- загроза для споживачів через сумнівну якість пального
- відсутність контролю за безпекою об’єктів
- значні втрати державного бюджету через несплату податків
Крім того, нелегальні оператори створюють конкуренцію для офіційних мереж АЗС які вимушені платити податки і збільшувати ціни для споживачів.
Контекст
Робота з виявлення нелегальних продавців пального триває по всій країні. Раніше БЕБ також викрило незаконну нафтобазу у Київській області, де зберігалося нелегально виготовлене пальне.
Висновок
Ситуація у Львівській області демонструє, що тіньовий сегмент паливного ринку залишається масштабним. Водночас активізація перевірок і демонтаж нелегальних АЗС може поступово змінити баланс на користь легального бізнесу та підвищити збирання податків.