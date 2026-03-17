На Львовщине нашли 18 нелегальных АЗС на Львовщине

Нелегальные АЗС
Детективы Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области провели масштабную проверку рынка автозаправочных станций. В рамках отработки 94 объектов выявлены многочисленные нарушения, часть нелегальных заправок уже демонтированы, сообщает enkorr.ua.
Масштабы нарушений
По состоянию на март 2026 года ситуация выглядит следующим образом:
- 33 АЗС работали с действующими лицензиями
- 51 АЗС - без необходимых документов или с нарушением условий лицензирования
Фактически более половины проверенных объектов имели проблемы с законностью деятельности, что свидетельствует о значительной тенизации рынка топлива в регионе.
Результаты проверок
По итогам работы детективов:
- демонтировано 18 нелегальных АЗС
- на 14 объектах составлены административные протоколы
- на 19 объектах подтверждено отсутствие фактической деятельности
Такие действия являются частью системной кампании по очистке топливного рынка от нелегальных операторов.
Почему это важно
В Бюро экономической безопасности Украины отмечают, что нелегальные АЗС создают сразу несколько рисков:
- угроза для потребителей из-за сомнительного качества топлива
- отсутствие контроля за безопасностью объектов
- значительные потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов
Кроме того, нелегальные операторы создают конкуренцию для официальных сетей АЗС которые вынуждены платить налоги и увеличивать цены для потребителей.
Контекст
Работа по выявлению нелегальных продавцов топлива продолжается по всей стране. Ранее БЭБ также разоблачило незаконную нефтебазу в Киевской области, где хранилось нелегально изготовленное топливо.
Вывод
Ситуация во Львовской области демонстрирует, что теневой сегмент топливного рынка остается масштабным. В то же время активизация проверок и демонтаж нелегальных АЗС может постепенно изменить баланс в пользу легального бизнеса и повысить сбор налогов.