На Львовщине нашли 18 нелегальных АЗС на Львовщине

Детективы Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области провели масштабную проверку рынка автозаправочных станций. В рамках отработки 94 объектов выявлены многочисленные нарушения, часть нелегальных заправок уже демонтированы, сообщает enkorr.ua.

Масштабы нарушений

По состоянию на март 2026 года ситуация выглядит следующим образом:

33 АЗС работали с действующими лицензиями

51 АЗС - без необходимых документов или с нарушением условий лицензирования

Фактически более половины проверенных объектов имели проблемы с законностью деятельности, что свидетельствует о значительной тенизации рынка топлива в регионе.

Результаты проверок

По итогам работы детективов:

демонтировано 18 нелегальных АЗС

на 14 объектах составлены административные протоколы

на 19 объектах подтверждено отсутствие фактической деятельности

Такие действия являются частью системной кампании по очистке топливного рынка от нелегальных операторов.

Почему это важно

В Бюро экономической безопасности Украины отмечают, что нелегальные АЗС создают сразу несколько рисков:

угроза для потребителей из-за сомнительного качества топлива

отсутствие контроля за безопасностью объектов

значительные потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов

Кроме того, нелегальные операторы создают конкуренцию для официальных сетей АЗС которые вынуждены платить налоги и увеличивать цены для потребителей.

Контекст

Работа по выявлению нелегальных продавцов топлива продолжается по всей стране. Ранее БЭБ также разоблачило незаконную нефтебазу в Киевской области, где хранилось нелегально изготовленное топливо.

Вывод

Ситуация во Львовской области демонстрирует, что теневой сегмент топливного рынка остается масштабным. В то же время активизация проверок и демонтаж нелегальных АЗС может постепенно изменить баланс в пользу легального бизнеса и повысить сбор налогов.