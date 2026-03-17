На Львовщине нашли 18 нелегальных АЗС на Львовщине

Результаты масштабной проверки БЭБ на Львовщине привели к демонтажу 18 нелегальных АЗС. Их обвинили в недостатке разрешительных документов.
На Львовщине закрыли 18 заправок из-за проблем с документами

Евгений Гудущан
17 марта, 20:20
Детективы Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области провели масштабную проверку рынка автозаправочных станций. В рамках отработки 94 объектов выявлены многочисленные нарушения, часть нелегальных заправок уже демонтированы, сообщает enkorr.ua.

Масштабы нарушений

По состоянию на март 2026 года ситуация выглядит следующим образом:

  • 33 АЗС работали с действующими лицензиями
  • 51 АЗС - без необходимых документов или с нарушением условий лицензирования

Фактически более половины проверенных объектов имели проблемы с законностью деятельности, что свидетельствует о значительной тенизации рынка топлива в регионе.

Результаты проверок

По итогам работы детективов:

  • демонтировано 18 нелегальных АЗС
  • на 14 объектах составлены административные протоколы
  • на 19 объектах подтверждено отсутствие фактической деятельности

Такие действия являются частью системной кампании по очистке топливного рынка от нелегальных операторов.

Почему это важно

В Бюро экономической безопасности Украины отмечают, что нелегальные АЗС создают сразу несколько рисков:

  • угроза для потребителей из-за сомнительного качества топлива
  • отсутствие контроля за безопасностью объектов
  • значительные потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов

Кроме того, нелегальные операторы создают конкуренцию для официальных сетей АЗС которые вынуждены платить налоги и увеличивать цены для потребителей.

Контекст

Работа по выявлению нелегальных продавцов топлива продолжается по всей стране. Ранее БЭБ также разоблачило незаконную нефтебазу в Киевской области, где хранилось нелегально изготовленное топливо.

Вывод

Ситуация во Львовской области демонстрирует, что теневой сегмент топливного рынка остается масштабным. В то же время активизация проверок и демонтаж нелегальных АЗС может постепенно изменить баланс в пользу легального бизнеса и повысить сбор налогов.

