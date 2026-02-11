На Одещині автобусний перевізник возив пасажирів безплатно

Окрім зміщення термінів, що були прописані ТОВ "Подільськтранссервіс" за результатами конкурсу наприкінці грудня 2025 року, перевізник надав жителям громади карт-бланш: перші три дні роботи на усіх його маршрутах пасажири їздили безплатно.

Як пише Авто24, на маршрути №1А, №3 та №5 замість "маршруток" вийшли автобуси великої розмірної групи, які ще в перших числах січня анонсував директор підприємства Олександр Маланюк (див відео нижче).

Що за моделі і звідки

На лінію вийшли автобуси, що вже відпрацювали частину свого ресурсу в Нідерландах. Однак усі дев'ять закуплених пасажирських машин мають добротний технічний стан, гарно доглянуті як зовні, так і всередині.

Оббивка крісел не втратила товарного вигляду, що додає комфорту. Салони мають кондиціонери для літнього часу, що в умовах півдня країни дуже важливо.

Для зимової пори з мінусовими температурами салон на 30 місць для сидячих пасажирів та понад пів сотні стоячих добре обігрівається.

Автобуси VDL не чадні

Технічний і санітарний стан автобусів марки VDL Berkhof Ambassador 180 та VDL Citea LLE-120 2013 2013 року випуску відповідають сучасним стандартам. Вони мають дозволений в Україні екологічний стандарт Євро-5, який є обов'язковим при ввезенні.

Низькопідлогові частково

Це не суцільно низькопідлогові машини, частково висока підлога є лише в задній частині, де концентруються сидячі місця. Низька підлога тут розміщена в проміжку перших до других дверей салону.

Тут передбачено кілька систем, спрямованих на комфорт та безпеку пасажирів. Фото: Подільська громада

Навпроти дверей у середній частині автобуса розміщено накопичувальну зону, зарезервовану для людей в кріслах колісних та дитячих колясок. Для зручностей заїзду та виїзду там встановлено відкидну рампу (пандус). Є й інші цікавинки, у тому числі навігаційний сервіс з онлайн-картою руху автобусів у застосунку (див. відео нижче).

Пасажирська логістика на позитиві

Робота нового перевізника на трьох маршрутах Подільської громади в пасажирів упродовж першої декади лютого нарікань не викликала, а ось позитивних відгуків вдосталь (див. відео місцевого телебачення внизу).

"Ми розуміємо, наскільки важливий громадський транспорт у повсякденному житті міста — для роботи, навчання, сімейних справ. Саме тому наша мета — зробити пересування Подільськом зручнішим, безпечнішим і приємнішим для кожного пасажира", – зазначає директор компанії Олександр Маланюк.