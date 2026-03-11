На ремонт доріг Україна бере кредит 134 млн євро

Верховна Рада розгляне законопроект №0368 про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, пише sud.ua. Документ передбачає залучення кредиту в розмірі 134 млн євро для відновлення автомобільних доріг та транспортної інфраструктури.

Фінансову угоду з ЄІБ було підписано 10 липня 2025 року в Римі. Законопроект має забезпечити проходження внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання документом чинності.

На що підуть кошти

Позика Європейського інвестиційного банку передбачає фінансування кількох ключових напрямків:

реконструкцію та розвиток основних експортних маршрутів

консультаційні послуги з нагляду за проектами та співфінансування в межах програми «Механізм Сполучення Європи»

термінове відновлення та капітальний ремонт пошкодженої дорожньої інфраструктури

Реалізація проекту спрямована передусім на відновлення важливих транспортних зв’язків України з країнами ЄС, зокрема з Польщею та Румунією.

Як виплачуватимуть кредит

Згідно з умовами фінансової угоди, кредит може бути наданий у вигляді восьми траншів. Кожен транш становитиме щонайменше 10 млн євро. Перший транш при цьому не може перевищувати 13,4 млн євро.

Процедура отримання коштів передбачає кілька етапів:

Українські чиновники подають запит на отримання траншу

Європейський інвестиційний банк протягом п’яти робочих днів надсилає пропозицію вибірки

Уповноважена особа української сторони підписує акцепт і зазначає рахунок, на який буде перераховано кошти

Кожен транш зараховуватиметься на спеціальний рахунок, відкритий для реалізації проекту відновлення транспортних мереж.

Очікуваний ефект

Реалізація програми має допомогти відновити ключові транспортні коридори, підвищити стійкість логістичних ланцюгів та сприяти економічному відновленню.

Законопроект не передбачає змін до чинних нормативно-правових актів, а отримані кошти не потребують додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.