На Рівненщині анулювали ліцензію АЗС через порушення

Податкова заганяє АЗС у тінь
У місті Дубно податкова служба анулювала ліцензію на роздрібну торгівлю пальним одному із суб’єктів господарювання. Рішення ухвалене за результатами фактичної перевірки, повідомили в enkorr.ua з посиланням на Державна податкова служба України.
Виявлені порушення
Під час перевірки фахівці Державна податкова служба України встановили низку порушень:
- Відсутність щоденного подання даних про обсяги та залишки пального
- Неналежне ведення обліку товарних запасів
- Реалізація необлікованого пального
- Подання недостовірної інформації при отриманні ліцензії
Такі дії суперечать вимогам податкового кодекс України та правилам застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Наслідки для бізнесу
За підсумками перевірки:
- Ліцензію на торгівлю пальним анульовано
- До компанії застосовано фінансові санкції
Фактично це означає припинення легальної діяльності АЗС до моменту повторного отримання ліцензії. За таких умов бізнес може піти у тінь.
Посилення контролю на ринку
У податковій служби наголошують, що контроль за обігом пального в регіоні посилюється. Основний акцент робиться на:
- Моніторингу ризикових операцій
- Проведенні фактичних перевірок
- Виявленні тіньового обігу пального
За даними служби, лише за минулий рік в Україні було виписано штрафів на 463 млн грн і анульовано близько 900 ліцензій. Звісно всі ці штрафи відображаються на ціні пального для кінцевого споживача.
Контекст
Ринок пального в залишається одним із найбільш чутливих до перевірок через високі обороти та значну частку тіньових схем. Саме тому контроль за обліком і прозорістю операцій є інструментом наповнення бюджету та збільшення цін за рахунок споживачів.