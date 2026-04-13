На Рівненщині анулювали ліцензію АЗС через порушення

Рівненська податкова взялась за перевірки АЗС. У результаті бізнес втратив ліцензію і деякий час не зможе опрацювати офіційно.
Євген Гудущан
13 квітня, 22:01
У місті Дубно податкова служба анулювала ліцензію на роздрібну торгівлю пальним одному із суб’єктів господарювання. Рішення ухвалене за результатами фактичної перевірки, повідомили в enkorr.ua з посиланням на Державна податкова служба України.

Виявлені порушення

Під час перевірки фахівці Державна податкова служба України встановили низку порушень:

  • Відсутність щоденного подання даних про обсяги та залишки пального
  • Неналежне ведення обліку товарних запасів
  • Реалізація необлікованого пального
  • Подання недостовірної інформації при отриманні ліцензії

Такі дії суперечать вимогам податкового кодекс України та правилам застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Наслідки для бізнесу

За підсумками перевірки:

  • Ліцензію на торгівлю пальним анульовано
  • До компанії застосовано фінансові санкції

Фактично це означає припинення легальної діяльності АЗС до моменту повторного отримання ліцензії. За таких умов бізнес може піти у тінь.

Посилення контролю на ринку

У податковій служби наголошують, що контроль за обігом пального в регіоні посилюється. Основний акцент робиться на:

  • Моніторингу ризикових операцій
  • Проведенні фактичних перевірок
  • Виявленні тіньового обігу пального

За даними служби, лише за минулий рік в Україні було виписано штрафів на 463 млн грн і анульовано близько 900 ліцензій. Звісно всі ці штрафи відображаються на ціні пального для кінцевого споживача.

Контекст

Ринок пального в залишається одним із найбільш чутливих до перевірок через високі обороти та значну частку тіньових схем. Саме тому контроль за обліком і прозорістю операцій є інструментом наповнення бюджету та збільшення цін за рахунок споживачів.

