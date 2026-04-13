На Рівненщині анулювали ліцензію АЗС через порушення

У місті Дубно податкова служба анулювала ліцензію на роздрібну торгівлю пальним одному із суб’єктів господарювання. Рішення ухвалене за результатами фактичної перевірки, повідомили в enkorr.ua з посиланням на Державна податкова служба України.

Виявлені порушення

Під час перевірки фахівці Державна податкова служба України встановили низку порушень:

Відсутність щоденного подання даних про обсяги та залишки пального

Неналежне ведення обліку товарних запасів

Реалізація необлікованого пального

Подання недостовірної інформації при отриманні ліцензії

Такі дії суперечать вимогам податкового кодекс України та правилам застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Наслідки для бізнесу

За підсумками перевірки:

Ліцензію на торгівлю пальним анульовано

До компанії застосовано фінансові санкції

Фактично це означає припинення легальної діяльності АЗС до моменту повторного отримання ліцензії. За таких умов бізнес може піти у тінь.

Посилення контролю на ринку

У податковій служби наголошують, що контроль за обігом пального в регіоні посилюється. Основний акцент робиться на:

Моніторингу ризикових операцій

Проведенні фактичних перевірок

Виявленні тіньового обігу пального

За даними служби, лише за минулий рік в Україні було виписано штрафів на 463 млн грн і анульовано близько 900 ліцензій. Звісно всі ці штрафи відображаються на ціні пального для кінцевого споживача.

Контекст

Ринок пального в залишається одним із найбільш чутливих до перевірок через високі обороти та значну частку тіньових схем. Саме тому контроль за обліком і прозорістю операцій є інструментом наповнення бюджету та збільшення цін за рахунок споживачів.