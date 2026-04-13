В Ровенской области аннулировали лицензию АЗС из-за нарушений

Налоговая загоняет АЗС в тень
В городе Дубно налоговая служба аннулировала лицензию на розничную торговлю горючим одному из субъектов хозяйствования. Решение принято по результатам фактической проверки, сообщили в enkorr.ua со ссылкой на Государственная налоговая служба Украины.
Выявленные нарушения
Во время проверки специалисты Государственная налоговая служба Украины установили ряд нарушений:
- Отсутствие ежедневного представления данных об объемах и остатках горючего
- Ненадлежащее ведение учета товарных запасов
- Реализация неучтенного горючего
- Представление недостоверной информации при получении лицензии
Такие действия противоречат требованиям налогового кодекса Украины и правилам применения регистраторов расчетных операций (РРО).
Последствия для бизнеса
По итогам проверки:
- Лицензия на торговлю горючим аннулирована
- К компании применены финансовые санкции
Фактически это означает прекращение легальной деятельности АЗС до момента повторного получения лицензии. При таких условиях бизнес может уйти в тень.
Усиление контроля на рынке
В налоговой службе отмечают, что контроль за оборотом горючего в регионе усиливается. Основной акцент делается на:
- Мониторинге рисковых операций
- Проведении фактических проверок
- Выявлении теневого оборота горючего
По данным службы, только за прошлый год в Украине было выписано штрафов на 463 млн грн и аннулировано около 900 лицензий. Конечно все эти штрафы отражаются на цене топлива для конечного потребителя.
Контекст
Рынок топлива в остается одним из самых чувствительных к проверкам из-за высоких оборотов и значительной доли теневых схем. Именно поэтому контроль за учетом и прозрачностью операций является инструментом наполнения бюджета и увеличения цен за счет потребителей.