В Ровенской области аннулировали лицензию АЗС из-за нарушений

В городе Дубно налоговая служба аннулировала лицензию на розничную торговлю горючим одному из субъектов хозяйствования. Решение принято по результатам фактической проверки, сообщили в enkorr.ua со ссылкой на Государственная налоговая служба Украины.

Выявленные нарушения

Во время проверки специалисты Государственная налоговая служба Украины установили ряд нарушений:

Отсутствие ежедневного представления данных об объемах и остатках горючего

Ненадлежащее ведение учета товарных запасов

Реализация неучтенного горючего

Представление недостоверной информации при получении лицензии

Такие действия противоречат требованиям налогового кодекса Украины и правилам применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Последствия для бизнеса

По итогам проверки:

Лицензия на торговлю горючим аннулирована

К компании применены финансовые санкции

Фактически это означает прекращение легальной деятельности АЗС до момента повторного получения лицензии. При таких условиях бизнес может уйти в тень.

Усиление контроля на рынке

В налоговой службе отмечают, что контроль за оборотом горючего в регионе усиливается. Основной акцент делается на:

Мониторинге рисковых операций

Проведении фактических проверок

Выявлении теневого оборота горючего

По данным службы, только за прошлый год в Украине было выписано штрафов на 463 млн грн и аннулировано около 900 лицензий. Конечно все эти штрафы отражаются на цене топлива для конечного потребителя.

Контекст

Рынок топлива в остается одним из самых чувствительных к проверкам из-за высоких оборотов и значительной доли теневых схем. Именно поэтому контроль за учетом и прозрачностью операций является инструментом наполнения бюджета и увеличения цен за счет потребителей.