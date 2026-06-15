На скільки подешевшає пальне в Україні: прогноз експерта

На українському паливному ринку триває тенденція до зниження цін. За останній тиждень дизельне пальне подешевшало в середньому на 2,4 грн/л, а бензин А-95 втратив у ціні понад 50 копійок за літр, пише enkorr.ua. Опитані www.unian.ua експерти вважають, що потенціал для подальшого здешевлення ще не вичерпаний: дизель може втратити близько 6 грн/л, а бензин — до 4 грн/л.

Читайте також: Дизельне пальне може подешевшати на 7-10 грн: експерт назвав терміни

Дизель дешевшає найшвидше

За даними моніторингу Консалтингової групи “А-95”, у період із 5 до 12 червня середня вартість дизельного пального в Україні знизилася на 2,40 грн/л — до 82,76 грн/л.

Найбільше ціни зменшили окремі регіональні мережі. У Grand Petrol дизель подешевшав на 7 грн/л, хоча частково це пояснюється акційною пропозицією. На 4 грн/л ціни знизили мережі VostokGaz та Brent Oil. Мережа KLO скоригувала вартість на 3,5 грн/л.

До хвилі зниження долучилися й найбільші оператори ринку. ОККО, WOG та UKRNAFTA зменшили ціни на дизель на 3 грн/л. Найнижча ціна серед великих мереж залишається в UPG — 80,90 грн/л.

Бензин дешевшає повільніше

Середня вартість бензину А-95 за тиждень знизилася на 56 коп./л і становить 75,18 грн/л.

Найбільше бензин подешевшав у мережі Grand Petrol — на 6 грн/л. Мережі “Авантаж 7”, “БРСМ” та “Фактор” також переглянули ціни у бік зменшення. Великі оператори ОККО, WOG, SOCAR та KLO знизили вартість бензину приблизно на 1 грн/л.

Чому падають ціни

Основною причиною здешевлення пального є ситуація на світовому ринку. За останній місяць котирування нафтопродуктів знизилися приблизно на 18% — до 968 доларів за тонну.

Додатковий тиск на ціни створюють очікування щодо нормалізації ситуації на Близькому Сході та можливого відновлення стабільного судноплавства через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світових поставок нафти.

Саме тому дизельне пальне демонструє більш стрімке здешевлення, оскільки його світові котирування реагують на ринкові зміни швидше, ніж бензинові.

Експерт: потенціал зниження ще залишається

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін вважає, що тенденція до зниження цін може продовжитися протягом найближчих тижнів.

За його оцінками, дизельне пальне має потенціал подешевшати ще приблизно на 6 грн/л, а бензин — на 4 грн/л. Водночас зниження відбуватиметься поступово, орієнтовно на 1–2 гривні щотижня, а не одномоментно.

Експерт також зазначає, що бензин дешевшає повільніше через додаткові витрати, пов'язані з переходом на нові стандарти пального з підвищеним вмістом біоетанолу.

Ринок залишається залежним від геополітики

Попри оптимістичні прогнози, експерти закликають не очікувати довготривалого і безперервного падіння цін. Значна частина нинішнього здешевлення базується на очікуваннях ринку щодо можливого врегулювання ситуації навколо Ірану та відновлення повноцінного експорту нафти.

Будь-яке загострення ситуації на Близькому Сході або перебої з постачанням можуть швидко змінити тенденцію та повернути нафтові котирування до зростання.

Що це означає для українських водіїв

Якщо поточні ринкові тенденції збережуться, українські автомобілісти можуть побачити подальше поступове зниження цін на АЗС уже до кінця червня та на початку липня. Найбільший потенціал для здешевлення наразі має дизельне пальне, тоді як бензин залишатиметься більш стабільним через додаткові витрати на впровадження нових паливних стандартів.