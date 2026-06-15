Насколько подешевеет топливо в Украине: прогноз эксперта

На украинском топливном рынке продолжается тенденция к снижению цен. За последнюю неделю дизельное топливо подешевело в среднем на 2,4 грн/л, а бензин А-95 потерял в цене более 50 копеек за литр, пишет enkorr.ua. Опрошенные www.unian.ua эксперты считают, что потенциал для дальнейшего удешевления еще не исчерпан: дизель может подешеветь примерно на 6 грн/л, а бензин — до 4 грн/л.

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Дизель дешевеет быстрее всего

По данным мониторинга Консалтинговой группы « “» А-95”, в период с 5 по 12 июня средняя стоимость дизельного топлива в Украине снизилась на 2,40 грн/л — до 82,76 грн/л.

Больше всего цены снизили отдельные региональные сети. В Grand Petrol дизель подешевел на 7 грн/л, хотя частично это объясняется акционным предложением. На 4 грн/л цены снизили сети VostokGaz и Brent Oil. Сеть KLO скорректировала стоимость на 3,5 грн/л.

К волне снижения присоединились и крупнейшие операторы рынка. ОККО, WOG и UKRNAFTA снизили цены на дизельное топливо на 3 грн/л. Самая низкая цена среди крупных сетей остается у UPG — 80,90 грн/л.

Бензин дешевеет медленнее

Средняя стоимость бензина А-95 за неделю снизилась на 56 коп./л и составляет 75,18 грн/л.

Больше всего бензин подешевел в сети Grand Petrol — на 6 грн/л. Сети “, Авантаж 7”, “, БРСМ” и “, Фактор” также пересмотрели цены в сторону снижения. Крупные операторы ОККО, WOG, SOCAR и KLO снизили стоимость бензина примерно на 1 грн/л.

Почему падают цены

Основной причиной удешевления топлива является ситуация на мировом рынке. За последний месяц котировки нефтепродуктов снизились примерно на 18% — до 968 долларов за тонну.

Дополнительное давление на цены создают ожидания нормализации ситуации на Ближнем Востоке и возможного возобновления стабильного судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Именно поэтому дизельное топливо демонстрирует более стремительное подешевение, поскольку его мировые котировки реагируют на рыночные изменения быстрее, чем бензиновые.

Эксперт: потенциал снижения еще остается

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин считает, что тенденция к снижению цен может продолжиться в течение ближайших недель.

По его оценкам, дизельное топливо может подешеветь еще примерно на 6 грн/л, а бензин — на 4 грн/л. В то же время снижение будет происходить постепенно, ориентировочно на 1–––2 гривны еженедельно, а не одномоментно.

Эксперт также отмечает, что бензин дешевеет медленнее из-за дополнительных затрат, связанных с переходом на новые стандарты топлива с повышенным содержанием биоэтанола.

Рынок остается зависимым от геополитики

Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты призывают не ожидать длительного и непрерывного падения цен. Значительная часть нынешнего удешевления основана на ожиданиях рынка относительно возможного урегулирования ситуации вокруг Ирана и возобновления полноценного экспорта нефти.

Любое обострение ситуации на Ближнем Востоке или перебои с поставками могут быстро изменить тенденцию и вернуть нефтяные котировки к росту.

Что это означает для украинских водителей

Если текущие рыночные тенденции сохранятся, украинские автомобилисты могут увидеть дальнейшее постепенное снижение цен на АЗС уже к концу июня и в начале июля. Наибольший потенциал для удешевления в настоящее время имеет дизельное топливо, тогда как бензин будет оставаться более стабильным из-за дополнительных затрат на внедрение новых топливных стандартов.