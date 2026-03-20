На вулиці Бугаївська та у провулку Павла Кравцова в Одесі АЗС прикрили

Загалом же детективи ТУ БЕБ в Одеській області не виявили у власника автозаправок в різних районах міста бодай натяку на якийсь дозвільний документ. Висновок однозначний – працював нелегально, продавав "бодягу".

Досудове розслідування відносно фігуранта справи завершено. В доказовій базі переконливі приклади протиправної діяльності власник автозаправних станцій.

“Бодяга” за ціною брендових марок

Як йдеться в матеріалах БЕБ в Одеській області, чоловік купував пальне невідомого походження за значно нижчими цінами, але продавав його за ринковими як оригінальне брендове.

Реалізація пального здійснювалася в різних районах Одеси. Для цього він встановив автозаправне обладнання, місткості для зберігання пального та паливороздавальні колонки.

За пальне краще брали готівку, але касових чеків ніхто не давав. Фото: БЕБ Одещини

Без трудового стажу, але в з зарплатою "в конверті"

Господар заправок неофіційно працевлаштував двох осіб, які продавали незаконно виготовлене пальне за готівковий та безготівковий розрахунок, але без чеків.

Зарплату найманим працівникам господар виплачував "у конвертах". Робота на АЗС в трудовий стаж цих людей не входила.

Пальне вилучили, а обладнання демонтували

В ході санкціонованих обшуків на вул. Бугаївська та у провулку Павла Кравцова детективи вилучили понад 18 тонн бензину, що продавався з колонки як А-95, та дизельне пальне.

Тут без коментарів, пресслужба БЕБ уже все сказала. Фото: БЕБ Одещини

Арешт майна проведено, але чи довго місце під АЗС пустуватиме

Окрім того, демонтовано та вилучено паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС.

Загальна вартість вилученого – майже 2,5 млн грн. З метою забезпечення відшкодування шкоди від кримінального правопорушення на вилучене майно накладено арешт.