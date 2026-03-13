Укр
На вихідні у Києві перекриватимуть дороги на ремонт: перелік вулиць

У Києві з 13 до 15 березня частково обмежуватимуть рух транспорту через ремонт доріг.
У Києві перекриватимуть дороги на ремонт: де саме

Ремонт дороги

У столиці протягом трьох днів частково обмежуватимуть рух транспорту на низці вулиць, мостів та шляхопроводів. Причиною є ремонт аварійних ділянок вулично-дорожньої мережі. Про це повідомили у Київавтодор.

Дорожні роботи триватимуть з 13 до 15 березня і проводитимуться поетапно. Під час ремонту рух транспорту обмежуватимуть лише частково.

Де обмежуватимуть рух 13 березня

  • шляхопровід Автовокзальний на бульварі Миколи Міхновського
  • шляхопровід на перетині вулиці Дегтярівської та вулиці Миколи Василенка з Берестейським проспектом біля станції метро Берестейська
  • вулиця Саксаганського
  • вулиця Антоновича
  • проспект Георгія Гонгадзе
  • проспект Європейського Союзу на ділянці від вулиці Івана Виговського до проспекту Порика

Обмеження руху 14 березня

  • Південний міст
  • Північний міст
  • шляхопровід через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі
  • шляхопровід у складі транспортної розв’язки на Одеська площа
  • вулиця Набережно-Хрещатицька на ділянці від вулиці Нижній Вал до Поштова площа

Де ремонтуватимуть дороги 15 березня

  • Південний міст
  • Північний міст
  • вулиця Івана Виговського на ділянці від вулиці Віктора Некрасова до проспекту Європейського Союзу

У Київавтодор зазначили, що обмеження діятимуть поетапно, залежно від проведення робіт. У разі погіршення погодних умов графік ремонту може бути змінений.

Водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування поїздок містом та за можливості обирати альтернативні маршрути.

