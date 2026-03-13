На вихідні у Києві перекриватимуть дороги на ремонт: перелік вулиць

ФОТО: freepik.com|
Ремонт дороги
У столиці протягом трьох днів частково обмежуватимуть рух транспорту на низці вулиць, мостів та шляхопроводів. Причиною є ремонт аварійних ділянок вулично-дорожньої мережі. Про це повідомили у Київавтодор.
Дорожні роботи триватимуть з 13 до 15 березня і проводитимуться поетапно. Під час ремонту рух транспорту обмежуватимуть лише частково.
Де обмежуватимуть рух 13 березня
- шляхопровід Автовокзальний на бульварі Миколи Міхновського
- шляхопровід на перетині вулиці Дегтярівської та вулиці Миколи Василенка з Берестейським проспектом біля станції метро Берестейська
- вулиця Саксаганського
- вулиця Антоновича
- проспект Георгія Гонгадзе
- проспект Європейського Союзу на ділянці від вулиці Івана Виговського до проспекту Порика
Обмеження руху 14 березня
- Південний міст
- Північний міст
- шляхопровід через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі
- шляхопровід у складі транспортної розв’язки на Одеська площа
- вулиця Набережно-Хрещатицька на ділянці від вулиці Нижній Вал до Поштова площа
Де ремонтуватимуть дороги 15 березня
- Південний міст
- Північний міст
- вулиця Івана Виговського на ділянці від вулиці Віктора Некрасова до проспекту Європейського Союзу
У Київавтодор зазначили, що обмеження діятимуть поетапно, залежно від проведення робіт. У разі погіршення погодних умов графік ремонту може бути змінений.
Водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування поїздок містом та за можливості обирати альтернативні маршрути.