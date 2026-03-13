На вихідні у Києві перекриватимуть дороги на ремонт: перелік вулиць

У столиці протягом трьох днів частково обмежуватимуть рух транспорту на низці вулиць, мостів та шляхопроводів. Причиною є ремонт аварійних ділянок вулично-дорожньої мережі. Про це повідомили у Київавтодор.

Дорожні роботи триватимуть з 13 до 15 березня і проводитимуться поетапно. Під час ремонту рух транспорту обмежуватимуть лише частково.

Де обмежуватимуть рух 13 березня

шляхопровід Автовокзальний на бульварі Миколи Міхновського

шляхопровід на перетині вулиці Дегтярівської та вулиці Миколи Василенка з Берестейським проспектом біля станції метро Берестейська

вулиця Саксаганського

вулиця Антоновича

проспект Георгія Гонгадзе

проспект Європейського Союзу на ділянці від вулиці Івана Виговського до проспекту Порика

Обмеження руху 14 березня

Південний міст

Північний міст

шляхопровід через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі

шляхопровід у складі транспортної розв’язки на Одеська площа

вулиця Набережно-Хрещатицька на ділянці від вулиці Нижній Вал до Поштова площа

Де ремонтуватимуть дороги 15 березня

Південний міст

Північний міст

вулиця Івана Виговського на ділянці від вулиці Віктора Некрасова до проспекту Європейського Союзу

У Київавтодор зазначили, що обмеження діятимуть поетапно, залежно від проведення робіт. У разі погіршення погодних умов графік ремонту може бути змінений.

Водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування поїздок містом та за можливості обирати альтернативні маршрути.