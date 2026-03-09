Скільки людей намагаються залатати ями на українських дорогах

Як повідомляє прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, на засіданні КМУ чиновники вже розглянули стан ремонту автомобільних доріг державного значення. Роботи нині тривають насамперед на міжнародних і національних трасах.

До виконання робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад.

За останній тиждень дорожники відремонтували понад 155 тисяч квадратних метрів покриття. Основну увагу приділяють ямковому ремонту в прифронтових регіонах, а також на дорогах із високою інтенсивністю руху.

Уряд поставив завдання міністерству розвитку громад та територій спільно з агенцією відновлення протягом найближчих двох тижнів наростити темпи ремонтів. Мета — якнайшвидше забезпечити безпечний проїзд ключовими транспортними маршрутами.

Окремо під час засідання урядовці розглянули питання фінансування дорожніх робіт та визначили джерела покриття відповідних витрат. Передусім ідеться про використання наявних ресурсів державного бюджету. Додатково планується залучити кошти резервного фонду, з якого вже передбачено перший транш у розмірі 3 мільярдів гривень.

Крім того, розглядається можливість залучення додаткових коштів державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням з місцевих бюджетів, а також використання механізму державних гарантій.

За підсумками засідання уряд ухвалив організаційні рішення, які мають забезпечити фінансування робіт і прискорення відновлення дорожньої інфраструктури.