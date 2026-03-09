Сколько людей пытаются залатать ямы на украинских дорогах

Как сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко На заседании КМУ чиновники уже рассмотрели состояние ремонта автомобильных дорог государственного значения. Работы сейчас продолжаются прежде всего на международных и национальных трассах.

К выполнению работ привлечено более 1100 работников дорожных бригад.

Читайте также: Дороги где-то латают и даже перестилают, но это не капитальный, а оперативный ремонт

За последнюю неделю дорожники отремонтировали более 155 тысяч квадратных метров покрытия. Основное внимание уделяют ямочному ремонту в прифронтовых регионах, а также на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Правительство поставило задачу министерству развития общин и территорий совместно с агентством восстановления в течение ближайших двух недель нарастить темпы ремонтов. Цель - как можно быстрее обеспечить безопасный проезд по ключевым транспортным маршрутам.

Отдельно во время заседания члены правительства рассмотрели вопрос финансирования дорожных работ и определили источники покрытия соответствующих расходов. Прежде всего речь идет об использовании имеющихся ресурсов государственного бюджета. Дополнительно планируется привлечь средства резервного фонда, из которого уже предусмотрен первый транш в размере 3 миллиардов гривен.

Читайте также: Колеса рвет на ямах: трасса Киев – Одесса после зимы превратилась в полосу препятствий

Кроме того, рассматривается возможность привлечения дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием из местных бюджетов, а также использование механизма государственных гарантий.

По итогам заседания правительство приняло организационные решения, которые должны обеспечить финансирование работ и ускорение восстановления дорожной инфраструктуры.