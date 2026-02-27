Колеса рвет на ямах: трасса Киев – Одесса после зимы превратилась в полосу препятствий

Часть автотрассы Киев – Одесса после зимы покрыта глубокими ямами. Об этом сообщают водители в соцсетях, публикуя видео из Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей. На отдельных участках глубина выбоин достигает 30 сантиметров, из-за чего автомобилям буквально отрывает или разрывает колеса, сообщают в Авто24.

Кстати дороги Полтавщины подтопило

Ямы до 30 сантиметров и поврежденные авто

По словам водителей, наиболее проблемные участки - на территории Одесской, Кировоградской и Черкасской областей. Автомобилисты жалуются на разорванные шины, погнутые диски и поврежденную подвеску.

Из-за больших скоростей на международной трассе последствия попадания в такие ямы особенно опасны. В темное время суток или во время дождя риск аварий только возрастает.

Почему дорога в таком состоянии

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин объяснил, что трассу Киев – Одесса построили в 2012 году. За более чем 13 лет капитальный ремонт ни разу не проводился.

Трафик на этом направлении традиционно большой, ведь это одна из ключевых транспортных артерий страны. В то же время средств на полноценный капитальный ремонт не выделяли - ни в прошлом году, ни в этом.

В бюджете финансирование не предусмотрено. Поэтому дорожники снова будут выполнять только текущий ремонт - фрезерование покрытия и латание выбоин. Фактически это временное решение.

Ремонт - после потепления

Начать работы планируют после стабильного повышения температуры - когда воздух прогреется до +5...+10 °C. До этого времени водителям придется быть максимально внимательными.

Высокий риск того, что без капитального обновления покрытия проблема повторится и следующей весной.

Ведь текущий ремонт не решает вопрос изношенного основания дороги.

Кстати плата за дороги с грузовиков может принести Украине миллиарды долларов в год

Что это означает для водителей

Трасса Киев – Одесса - одна из самых загруженных в стране. Ее состояние непосредственно влияет и на безопасность движения, и на расходы водителей.

Повреждение колес и подвески - это сотни или даже тысячи долларов расходов. Поэтому водителям советуют снижать скорость, особенно на проблемных участках, и держать дистанцию.

Будьте внимательны и осторожны за рулем.