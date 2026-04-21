На який термін видають міжнародне посвідчення водія

Оформлення міжнародного посвідчення водія — поширена практика серед українців, які планують поїздки за кордон. Водночас важливо розуміти: термін його дії не є фіксованим і безпосередньо залежить від строку дії національного посвідчення, інформує ГСЦ МВС.

Який строк дії міжнародного посвідчення

Загальне правило передбачає, що міжнародне посвідчення водія видається на строк до 3 років. Однак фактичний термін може бути меншим.

Відповідно до постанови КМУ № 340, міжнародне посвідчення не може діяти довше, ніж національне.

Це означає:

якщо у водія перше посвідчення (діє 2 роки), міжнародне також видадуть максимум на 2 роки;

якщо посвідчення постійне (на 30 років), міжнародне можуть оформити на строк — до 3 років.

Що змінюється після обміну посвідчення

Після завершення дворічного строку водій обмінює перше посвідчення на постійне (за умови відсутності серйозних порушень). Новий документ має строк дії 30 років. Важливо, що під час дії “воєнного стану” усі прострочені посвідчення водія вважаються дійсними.

У такому випадку:

повторно оформлене міжнародне посвідчення вже може діяти до 3 років;

обмеження залишається — не довше, ніж чинне національне посвідчення.

Як оформити міжнародне посвідчення

Послугу надають сервісні центри МВС. Для оформлення необхідно підготувати:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт (для коректної транслітерації);

чинне національне посвідчення водія;

фотокартку встановленого зразка.

Документ зазвичай видається у день звернення.

Важливо знати

Міжнародне посвідчення водія:

не є самостійним документом;

дійсне лише разом із національним посвідченням;

використовується як доповнення для керування транспортом за кордоном.

Висновок

Перед оформленням міжнародного посвідчення варто перевірити строк дії національного документа. Саме він визначає, на який період ви зможете користуватися міжнародним посвідченням. Це дозволить уникнути повторного звернення та зайвих витрат часу.