На какой срок выдают международное водительское удостоверение

Оформление международного водительского удостоверения - распространенная практика среди украинцев, которые планируют поездки за границу. В то же время важно понимать: срок его действия не является фиксированным и напрямую зависит от срока действия национального удостоверения, информирует ГСЦ МВД.

Какой срок действия международного удостоверения

Общее правило предусматривает, что международное водительское удостоверение выдается на срок до 3 лет. Однако фактический срок может быть меньше.

Согласно постановлению КМУ № 340, международное удостоверение не может действовать дольше, чем национальное.

Это означает:

если у водителя первое удостоверение (действует 2 года), международное также выдадут максимум на 2 года;

если удостоверение постоянное (на 30 лет), международное могут оформить на срок - до 3 лет.

Что меняется после обмена удостоверения

После завершения двухлетнего срока водитель обменивает первое удостоверение на постоянное (при условии отсутствия серьезных нарушений). Новый документ имеет срок действия 30 лет. Важно, что во время действия “военного положения” все просроченные водительские удостоверения считаются действительными.

В таком случае:

повторно оформленное международное удостоверение уже может действовать до 3 лет;

ограничение остается - не дольше, чем действующее национальное удостоверение.

Как оформить международное удостоверение

Услугу предоставляют сервисные центры МВД. Для оформления необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт (для корректной транслитерации);

действующее национальное водительское удостоверение;

фотографию установленного образца.

Документ обычно выдается в день обращения.

Важно знать

Международное водительское удостоверение:

не является самостоятельным документом;

действительно только вместе с национальным удостоверением;

используется как дополнение для управления транспортом за рубежом.

Вывод

Перед оформлением международного удостоверения стоит проверить срок действия национального документа. Именно он определяет, на какой период вы сможете пользоваться международным удостоверением. Это позволит избежать повторного обращения и лишних затрат времени.