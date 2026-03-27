Начальник ТЦК займався "бусифікацією" транспорту, але до армії техніка не надходила

У ході досудового розслідування встановлено, що за вказівкою цієї посадової особи у автоперевізників забрали вісім автомобілів. Процес "вилучення" такої кількості техніки у двох компаній сегмента вантажних перевезень здійснювався під приводом комплектації автопарків ЗСУ.

Щоправда, така процедура здійснювалася без оформлення належних документів. На цій підставі у попередньому реченні редакцією Авто24 слово "вилучення" взято в лапки, оскільки транспорт у перевізників не мобілізували, а фактично відібрали.

Акти заднім числом позбавили ЗСУ машин

Досудовим розслідуванням встановлено, що той транспорт до військових частин не потрапив. Згодом за командою цього начальника ТЦК заднім числом оформили акти приймання-передач. Ті документи ніби відображали передачу автомобілів до військових частин, чого насправді не було.

Перевізники в мінусі на чотири "лями"

Протиправні дії посадовця ТЦК нанесли обом підприємствам з вантажних перевезень фінансових втрат. Перевізники зазнали збитків на понад 4 млн грн.

Як йдеться в короткому повідомленні, дещо вдалося відшкодувати - три автомобілі передано для потреб Збройних Сил України, що становить близько 1 млн грн.

Перевищення влади курсом на збагачення

Однак від відповідальності це не рятує. Обвинувальний акт скеровано до суду. Колишньому військовому чиновнику інкримінують злочини за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади в умовах воєнного стану.