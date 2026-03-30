Найбільші та найменші авторинки ЄС: підсумки лютого 2026 року

У лютому 2026 року в країнах Європейський Союз було реалізовано 865,4 тисячі нових легкових автомобілів, пише Укравтопром. Ринок продовжує демонструвати нерівномірну динаміку: великі країни зростають, тоді як окремі ключові ринки показують спад.

Найбільші автомобільні ринки ЄС

Лідером традиційно залишається Німеччина, де у лютому зареєстровано 211,3 тис. нових авто (+4% у річному вимірі).

До ТОП-5 найбільших ринків також увійшли:

Італія — 157 248 авто (+14%)

Франція — 120 764 авто (-15%)

Іспанія — 97 082 авто (+7%)

Польща — 47 462 авто (+6%)

Німеччина впевнено утримує перше місце завдяки масштабам економіки та високій купівельній спроможності. Водночас різке падіння у Франції (-15%) свідчить про нестабільність попиту навіть на великих ринках.

Найменші автомобільні ринки ЄС

Найменші обсяги продажів традиційно демонструють невеликі країни:

Литва — 2 593 авто (+2%)

Латвія — 1 443 авто (+3%)

Кіпр — 1 145 авто (-11%)

Естонія — 1 138 авто (+82%)

Мальта — 521 авто (+72%)

Попри невеликі абсолютні показники, саме ці ринки часто демонструють найвищі темпи зростання. Наприклад, Естонія (+82%) та Мальта (+72%) показують ефект «низької бази», коли навіть незначне збільшення продажів дає високий відсотковий приріст.

Порівняння з Україною

В Україна у лютому 2026 року було продано 4,4 тисячі нових авто. Це приблизно відповідає рівню Люксембургу де проживає усього 682 тыс. людей.

Висновок

Європейський авторинок залишається сильно поляризованим:

великі економіки формують основний обсяг продажів

малі країни демонструють швидке зростання у відсотках

загальна динаміка залежить від внутрішніх економічних факторів кожної країни

Для України такі дані є орієнтиром: навіть невеликі європейські ринки можуть бути співставними за обсягами, що підкреслює бідність населення та потенціал для зростання при умові гармонізації політичного курсу.