Найдешевший в Україні трансфер для ухилянтів до ЄС обернувся семирічним тюремним терміном

Організатори схеми шукали клієнтів через інтернет і пропонували їм незаконний перетин кордону за заниженою ціною – 400 доларів за "трансфер до ЄС". Все гарантувалося провести на високому організаційному та сервісному рівні.

Щоправда, уже в ході надання послуги фігурували лише авто, нічні маршрути та човен замість "трансферу". Про це в короткому релізі повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

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Трансфер комбінованої схеми

Чоловіків зустрічали на Закарпатті, перевозили автомобілями до потрібної точки, а далі супроводжували до прикордонної смуги. Частину маршруту доводилося долати пішки, а на одному з етапів людей навіть переправляли через річку на надувному човні.

Перед переходом клієнтів кілька днів утримували в готелях Хуста. Уночі їх перевозили машинами, наказували ховатися та виконувати вказівки провідників.

Як не маскувалися, як не намагалися тихцем переправляти, а все-таки “заробили” реальний строк. Фото: прокурутуа Закарпаття

"Клієнтів" вели через небезпечну ділянку кордону

За матеріалами справи, під час супроводу одного з чоловіків змусили віддати мобільний телефон і не розмовляти, щоб не привертати увагу.

Провідники також попереджали про можливу появу дронів і наказували ховатися у кущах під час руху до кордону.

Саме під час такого переходу правоохоронці затримали учасників схеми разом із п’ятьма чоловіками, яких вони намагалися переправити.

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Дешевий маршрут обернувся в роки за ґратами

У суді обвинувачені провину не визнали. Вони заявляли, що нібито лише допомагали знайомому та не знали про наміри незаконного перетину кордону.

Однак суд визнав докази достатніми. Двох чоловіків засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон із корисливих мотивів.

Щодо третього учасника схеми прокуратура оскаржуватиме вирок у частині кваліфікації дій та покарання. Наразі всі засуджені залишаються під вартою до набрання вироком законної сили.